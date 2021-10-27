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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2662
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 20:21
Цитата:
Вот-вот! Истерики вы боитесь, вот и дали слабину.
А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики.
В 21 час уложили спать, выключили свет (и сами ложитесь, а когда уснёт, можете встать, заняться недоделанными делами). Что-то же надо делать. А то будет расти, как трава-сорняк
Главное- желание и терпение родителей.
И вообще, на все вопросы по воспитанию есть ответы, гуглить надо, читать, а не красоваться на форуме
А такая беспомощность свойственна только юным родителям, ставшим таковыми нечаянно. А Ваш ребёнок запланированный, нужно было подготовиться
111:
истерику закатит
истерику закатит
Вот-вот! Истерики вы боитесь, вот и дали слабину.
А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики.
В 21 час уложили спать, выключили свет (и сами ложитесь, а когда уснёт, можете встать, заняться недоделанными делами). Что-то же надо делать. А то будет расти, как трава-сорняк
Главное- желание и терпение родителей.
И вообще, на все вопросы по воспитанию есть ответы, гуглить надо, читать, а не красоваться на форуме
А такая беспомощность свойственна только юным родителям, ставшим таковыми нечаянно. А Ваш ребёнок запланированный, нужно было подготовиться
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 20:44
Цитата:
Пробовали, может два часа истерить, потом кашляет и задыхается..
Старается ударить и бьет, правда маму..
До изнемозжения пробовали..
таноми52:
Истерики вы боитесь, вот и дали слабину. А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики. В 21 час уложили
Истерики вы боитесь, вот и дали слабину. А нужно не обращать внимания, поистерит и перестанет, когда увидит, что никому дела нет до его истерики. В 21 час уложили
Пробовали, может два часа истерить, потом кашляет и задыхается..
Старается ударить и бьет, правда маму..
До изнемозжения пробовали..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:11
Цитата:
Секасом, борщ варить...
таноми52:
а когда уснёт, можете встать, заняться
а когда уснёт, можете встать, заняться
Секасом, борщ варить...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:31
Цитата:
Я бы на твоем месте молоток любимый подальше убирал
111:
Старается ударить и бьет, правда маму..
Старается ударить и бьет, правда маму..
Я бы на твоем месте молоток любимый подальше убирал
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:33
Цитата:
Ну когда от вас похвала прилетает - другие дела уходят на второй план, хочется с двойной силой тут всех затмивать ))
таноми52:
а не красоваться на форуме
а не красоваться на форуме
Ну когда от вас похвала прилетает - другие дела уходят на второй план, хочется с двойной силой тут всех затмивать ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:38
Цитата:
Это тяжелый случай, надо подлавливать моменты, он же с нами в комнате спит..
drakon:
Секасом
Секасом
Это тяжелый случай, надо подлавливать моменты, он же с нами в комнате спит..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:39
Цитата:
У него есть и свой молоток..
И ответки и ключи гаечные..
Тебе наверно это в новинку..
maxsaf:
твоем месте молоток любимый
твоем месте молоток любимый
У него есть и свой молоток..
И ответки и ключи гаечные..
Тебе наверно это в новинку..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:46
Цитата:
Подглядывает, чтоли?...
111:
надо подлавливать моменты,
надо подлавливать моменты,
Подглядывает, чтоли?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:49
Цитата:
Он же с нами спит.
Мы соединили нашу и его смарт кровать..
У нас там одна лежанка 2.5 в ширину..
drakon:
Подглядывает, чтоли?...
Подглядывает, чтоли?...
Он же с нами спит.
Мы соединили нашу и его смарт кровать..
У нас там одна лежанка 2.5 в ширину..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 21:59
Цитата:
Молодец. Наверное по твоим стопам пойдет
111:
У него есть и свой молоток..
У него есть и свой молоток..
Молодец. Наверное по твоим стопам пойдет
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 22:03
Цитата:
Плохо что ли?
Семья, дети, квартира в центре города из четырех комнат, работа, неработающая жена..
Что еще надо?
Это плохо?
maxsaf:
Наверное по твоим стопам пойдет
Наверное по твоим стопам пойдет
Плохо что ли?
Семья, дети, квартира в центре города из четырех комнат, работа, неработающая жена..
Что еще надо?
Это плохо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 23:30
Форум пропах салом и цыбулей.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 23:32
Цитата:
Быть звездой форума, затмить тут всех и получить Оскар за это из рук Таноми
111:
Что еще надо?
Что еще надо?
Быть звездой форума, затмить тут всех и получить Оскар за это из рук Таноми
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.10.21 - 23:33
Цитата:
Нюхай и плачь главное - не уходи надолго))
[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 23:35]
Уже не ваш земляк:
Форум пропах салом и цыбулей.
Форум пропах салом и цыбулей.
Нюхай и плачь главное - не уходи надолго))
[Исправлено: maxsaf, 27.10.2021 - 23:35]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.10.21 - 00:02
Цитата:
Ты как, в своем то хоть уме?
maxsaf:
Быть
Быть
Ты как, в своем то хоть уме?
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