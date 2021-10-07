Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»

Отправлено: - 16:38

от Иванова:



Не был лично знаком с Ольгой Германовной, общались только по переписке. Именно она затянула меня из форума в газетную колонку. Помню, что первую статью пришлось долго править и много сокращать, потому что она не подходила по формату. Но ОГ терпеливо подсказывала и говорила: "Лучше, если Вы сделаете это своей рукой. Моя на чужие тексты поднимается с трудом." В конце концов удалось сократить эту несчастную статью до приемлемого количества знаков, чтобы можно было выпустить на волю: "Вот в муках сокращенный текст. Лишенный многих славных мест! )" Потом с подколками и пикировками выбирали другую аватарку для бумажной версии газеты, чтобы не шокировать публику беззубым ртом.



Так с легкой руки Ольги Германовны форумчанин Иванов стал гордо именоваться колумнистом областного еженедельника. Филонить она не позволяла. Мягко, но настойчиво намекала, чтобы Иванов не отлеживался на мягком диване, а оправдывал оказанное ему высокое доверие НГ. Кроме рабочих моментов общались с ОГ и на разные житейские темы, обсуждали дачные дела, природу, времена года. Никогда не слышал от нее жалоб на здоровье. По письмам рисовался образ человека напористого и делового, но в то же время легкого, с хорошим чувством юмора. Таким Ольга Германовна и останется в моей памяти, настоящим профессионалом, хорошим наставником и светлым Человеком.



С искренними соболезнованиями, Иванов.