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≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42556
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
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Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
212
Re: Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые...
Отправлено: 08.10.21 - 21:21
#180
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Цитата:
serg kost:

Обычный демагогический приём: смешивать правду с ложью.
---
Достойный ученик Геббельса.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14431
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 23:12
#181
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Цитата:
abaika95:
Я уже писал тут об этой pise как ведётся учёт и в чем логическая ошибка тех кто считает те данные верными

Я как-то больше международной организации поверю, чем абайке с форума. Ну и искать твои объяснения не хочу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3292
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 08.10.21 - 23:26
#182
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Достойный ученик Геббельса.

Закон Годвина..
Кто начинает керачить про фашизм, тот проиграл..
Слаб ты, не наш не земляк..
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2305
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 09.10.21 - 11:35
#183
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Цитата:
Kairat stayer:
Вопросы оттока граждан из страны обсуждали более двух с половиной года тому назад, до настоящего времени актуально, тогда цифры были стабильными, предполагаю, что как отметил выше такая-же тенденция сохраниться и впредь. Цитирую отрывок из дискуссии от 18.03.2019 года:


Цитата:
Kairat stayer:
Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.


Выше из поста за № 136. Если продолжить согласно сведениям Росстата 2018 году в РФ из Казахстана прибыло 72141 граждан, убыло из РФ в Казахстан 45625. В 2019 году прибыло в РФ 86311, убыло из РФ в Казахстан 47145. В 2020 году прибыло в РФ из Казахстана 64493, соответственно прибыло в Казахстан из РФ 56056. Естественные прирост или уменьшение можно просчитать.

Сведения ниже по ссылке, откроется раздел Демография, далее раздел Миграция, затем в подразделе Международная миграция, кликаем на экселевский файл (Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2020 годы.).

Ссылка на сведения Росстата:

[Исправлено: Kairat stayer, 09.10.2021 - 11:38]
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