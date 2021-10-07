Kairat stayer: Вопросы оттока граждан из страны обсуждали более двух с половиной года тому назад, до настоящего времени актуально, тогда цифры были стабильными, предполагаю, что как отметил выше такая-же тенденция сохраниться и впредь. Цитирую отрывок из дискуссии от 18.03.2019 года:
Цитата:
Kairat stayer: Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.
Выше из поста за № 136. Если продолжить согласно сведениям Росстата 2018 году в РФ из Казахстана прибыло 72141 граждан, убыло из РФ в Казахстан 45625. В 2019 году прибыло в РФ 86311, убыло из РФ в Казахстан 47145. В 2020 году прибыло в РФ из Казахстана 64493, соответственно прибыло в Казахстан из РФ 56056. Естественные прирост или уменьшение можно просчитать.
Сведения ниже по ссылке, откроется раздел Демография, далее раздел Миграция, затем в подразделе Международная миграция, кликаем на экселевский файл (Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2020 годы.).
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