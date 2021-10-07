Это пока граница закрыта. Легально в основном по программе переселения можно выехать на ПМЖ в Россию. Это ждать в электронной очереди пару месяцев, потом ехать в консульство подавать документы. У моего сына на третий раз приняли. Редко кто с первого раза сдает. Границу откроют, и начнется...
Kairat stayer: По итогам года посмотрим, думаю, что большого оттока не будет, посмотрим по итогам года.
Вопросы оттока граждан из страны обсуждали более двух с половиной года тому назад, до настоящего времени актуально, тогда цифры были стабильными, предполагаю, что как отметил выше такая-же тенденция сохраниться и впредь. Цитирую отрывок из дискуссии от 18.03.2019 года:
Кайрат стайер: Выше в заметке как донор отмечена Украина, раньше они были на первом месте по въезжающим в РФ, но в прошлом году Таджикистан вышел на первое место (31 000) и Казахстан на втором (26 500). Украинцы в настоящее время уезжают на временные заработки в страны ЕС, многие возвращаются к своим семьям.
Есть такие понятия сальдо миграции и миграционный прирост, разность между числом прибывших и числом выбывших за отчётный период. Теперь посмотрим официальные сведения Росстата по этой ссылке:
Откроется раздел Демография, далее кликаем Миграция, там вторая строка Международная миграция, там-же правее кликаем экселевский файл (регламентная таблица, что нужно. Сведения по прибывшим и убывшим в РФ приведены с 1997 по 2017 годы.
Смотрим Украину за последние 5 лет. Так в 2013 году прибыло в РФ из Украины 55 037 человек, убыло из РФ в Украину 18 626 человек. Естественный прирост составлял 36 411 человек. В 2014 году прибыло в РФ 126 819, выбыло 32 449, прирост 94 370. В 2015 году прибыло в РФ 194 180, выбыло 48 049, прирост 146 131. В 2016 году прибыло в РФ 178 274, выбыло 59 455. прирост 118 819. в 2017 году прибыло в РФ 150 182 человека, выбыло в Украину 102 491, прирост снизился до 47 691, возможно связано с безвизовом режимом в ЕС. Аналогично можно сверить данные по Казахстану, цифры стабильные, даже в 2017 году отмечено снижение прироста по сравнению с 2016 годом. Соответственно естественный прирост составил в 2016 году - 37 130, а в 2017 году 32 736.
Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать