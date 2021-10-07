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≡ Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42548
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 07.10.21 - 14:27
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Уже около декады не вижу в Гугле, графики вакцинирования по всем странам. Они очень хорошо демонстрировали наглядно рост заболеваний Ковидом и количества привитых, этакие две башни роста. Что-то пошло не по сценарию, 1 и 2 волна на графике по Казахстану с 1800 в день заболевших и 3яя волна + рост вакцинированных, кривая на графике выросла И больных уже по 8000 в день.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10438
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 07.10.21 - 14:27
#1
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Цитата:
Что-то пошло не по сценарию, 1 и 2 волна на графике по Казахстану с 1800 в день заболевших и 3яя волна + рост вакцинированных, кривая на графике выросла И больных уже по 8000 в день. В Гугле решили данная информация лишняя.




Это заговор
Казахстан понял что его раскрыли и попросил Гугл удалить инфу о вакцинации
А ещё кстати проведи анализ
Соц сети хотят блокировать,сбер будет у нас цифровую платформу делать,АЭС построят и тигров завезут а и и номер поменяют у страны
К чему бы это?
Да да ты не ошибся все к тому же
Соц сети хотят заблокировать чтобы люди не узнали правду о том что вакцинация это чипирование
Номер поменяют чтобы наши чипы не синхронизировались с российскими Когда на них звонить будут (ну реально удобнее)
Сбер для этого нам даже платформу будет делать,а ты думал это просто сайт? Неее это как раз пульт управления за чипами
И АЭС не просто так,это под видом АЭС будет база для операторов следящих за нашими чипами
А тигров разводят для того чтобы убирать тех кто прозрел
Откажется человек от вакцинации а ему сразу путевку,в Алматинскую область
А там невзначай его тигры на трассе съедают
И никаких следов.......
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
234
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 08:37
#2
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В Гугле решили данная информация лишняя/

А что больше посмотреть негде эту информацию? Вроде все есть...
А, ну да, зачем смотреть - нужно обосновать какой-то ерундой теорию мирового заговора)))))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2267
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 09:33
#3
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пора уже вводить уголовную отвественность для антиваксеров! Зачем газета эту чушь антиваксерскую печатает?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2085
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 09:42
#4
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Цитата:
юля елиссева:

В конце октября завезут около 5 000 000 доз вакцины "Пфайзер": правда пока только для малолеток и беременных женщин.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
718
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 10:11
#5
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Цитата:
ACROS:
только для малолеток и беременных

Получается,тем самым признают что она лучше? Ведь так? Если мы сами производим и экспортируем свою жижу,то зачем нам американская? Это как хлеб или муку завозить. Смысл? А смысл-эффективность!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
316
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 10:33
#6
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Файзером на Западе разрешили детей колоть, а нашей у нас нельзя детям прививать.
Если что с ребенком случится, то все претензии к файзеру.
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
234
Re: Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 10:37
#7
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Цитата:
Сабыр:
Смысл? А смысл-эффективность!

На чем основан этот опус?
Может все проще и дело в том, чтобы расширить выбор вакцин и тем самым увеличить количество вакцинированных? А то тогда многие заявляли - никакой не доверяем, кроме Пфайзера или Модерны. Вот вам Пфайзер - ширяйтесь им, кто желает. Да и вообще, ни наша, ни российская еще не разрешены к применению на детях, а американцы уже разрешили свою. Всего лишь,
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
215
Почему ГУГЛ скрыл графики вакцинирования?
Отправлено: 08.10.21 - 11:35
#8
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Цитата:
юля елиссева:

Юленька, что вас так подбрасывает???? от нежелания людей прививаться?
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