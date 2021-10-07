Отправлено: - 14:27

Что-то пошло не по сценарию, 1 и 2 волна на графике по Казахстану с 1800 в день заболевших и 3яя волна + рост вакцинированных, кривая на графике выросла И больных уже по 8000 в день. В Гугле решили данная информация лишняя.







Цитата:Это заговорКазахстан понял что его раскрыли и попросил Гугл удалить инфу о вакцинацииА ещё кстати проведи анализСоц сети хотят блокировать,сбер будет у нас цифровую платформу делать,АЭС построят и тигров завезут а и и номер поменяют у страныК чему бы это?Да да ты не ошибся все к тому жеСоц сети хотят заблокировать чтобы люди не узнали правду о том что вакцинация это чипированиеНомер поменяют чтобы наши чипы не синхронизировались с российскими Когда на них звонить будут (ну реально удобнее)Сбер для этого нам даже платформу будет делать,а ты думал это просто сайт? Неее это как раз пульт управления за чипамиИ АЭС не просто так,это под видом АЭС будет база для операторов следящих за нашими чипамиА тигров разводят для того чтобы убирать тех кто прозрелОткажется человек от вакцинации а ему сразу путевку,в Алматинскую областьА там невзначай его тигры на трассе съедаютИ никаких следов.......