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Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42547
Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 00:25
Почти семнадцать лет Ольга Германовна Колоколова была главным редактором «НГ» - издания, которое она с младенчества довела до осмысленного совершеннолетия. Стаж ее онкозаболевания был на несколько лет длиннее. Кажется, про такие вещи не принято писать, но это сопоставление знаковое. После операции и тяжелого периода восстановления Ольга не побоялась оставить спокойную гавань крупнейшей в регионе газеты и ринуться в новое дело. Не просто сменить место работы, а начать создавать принципиально другое издание. Она рискнула и отвоевала у смерти много лет насыщенной, деятельной жизни. Какой запомнили Ольгу мы, команда «НГ», и другие коллеги - в этой публикации.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10586
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 00:25
Кто Я для главного редактора областной газеты? Нолик. Я не гражданский журналист. Пишу просто разный бред на форуме. И она могла находить время мне че то отвечать. И на форуме и в личке. Потратила своё время которое могла потратить на свою основную работу. Вывод прост, Человек с большой буквы. Нам всем будет её не хватать.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3264
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 00:38
Блин..
Настоящий Профессионал не только своего дела, а и нашего форума..
Но наш форум дело десятое конечно же.
Но нам она все равно как мать..
Она нас взрастила, выкормила как говорится и мы следуем только ее канонам..
Мы с ней, все.
Мы с ней навсегда..
Какими бы разными мы не были..
Она наша.
Ольга Колоколова, наша как говорится мать и отец..
Без нее многие бы из нас просто не состоялись..
Настоящий Профессионал не только своего дела, а и нашего форума..
Но наш форум дело десятое конечно же.
Но нам она все равно как мать..
Она нас взрастила, выкормила как говорится и мы следуем только ее канонам..
Мы с ней, все.
Мы с ней навсегда..
Какими бы разными мы не были..
Она наша.
Ольга Колоколова, наша как говорится мать и отец..
Без нее многие бы из нас просто не состоялись..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14425
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 00:47
Замечательная статья. А я так и не пришёл в редакцию, не познакомился, хотя и звали... Газета и правда сейчас больше чем газета, и это благодаря настоящему руководителю - Ольге Колоколовой.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7823
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 09:44
Благодарен судьбе, что был знаком с Ольгой Германовной. Таких профессионалов, отдающих себя полностью работе, единицы. Помню, два года назад, уговорила она меня поехать с ней на 4 дней в Астану, попытаться получить грант на продолжение проекта НГ, традиционной экоакции "Прощай, ёлка!". Раннее утро, встречаемся в аэропорту. Спрашивает: - Как дела? Я говорю, нормально, выспался. Ольга Германовна: - А я не спала, выгружала свежий номер на сайт!
Вот такой человек, у которого работа была прежде всего остального.
Какое еще местное сми может похвастаться таким людьми?
Показательно, что редакция, которой она посвятила часть своей жизни ограничилась строкой в десяток слов об уходе настоящего профессионала, которую позже удалила вовсе.
Вот такой человек, у которого работа была прежде всего остального.
Какое еще местное сми может похвастаться таким людьми?
Показательно, что редакция, которой она посвятила часть своей жизни ограничилась строкой в десяток слов об уходе настоящего профессионала, которую позже удалила вовсе.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4665
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 10:36
07Litra:
Царство небесное Вам,Ольга Германовна!
Не довелось знать Вас воочию,но из форумного общения с Вами,я вынес впечатление о Вас,как о ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ!
Ваши чувство меры,такт,всегда вносили в споры форумчан уравновешенность и гасили конфликты. Для многих из нас,Вы были форумной мамой,не смотря на то,что все мы,почти,одного возраста. Душа наша,Ольга Германовна,простите,что не всегда мы были корректны по отношению к Вам... Хочется высказать много тёплых слов Вашей семье,но в голову лезут одни банальности...
«Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь нашу о разлучении с рабой твоей Ольгой; душу же её, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.»
Больно и тяжело...
Царство небесное Вам,Ольга Германовна!
Не довелось знать Вас воочию,но из форумного общения с Вами,я вынес впечатление о Вас,как о ПРЕКРАСНОМ ЧЕЛОВЕКЕ!
Ваши чувство меры,такт,всегда вносили в споры форумчан уравновешенность и гасили конфликты. Для многих из нас,Вы были форумной мамой,не смотря на то,что все мы,почти,одного возраста. Душа наша,Ольга Германовна,простите,что не всегда мы были корректны по отношению к Вам... Хочется высказать много тёплых слов Вашей семье,но в голову лезут одни банальности...
«Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь нашу о разлучении с рабой твоей Ольгой; душу же её, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное.»
Больно и тяжело...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 516
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 12:07
Цитата:
Как я понимаю, речь о редакции "Костанайские Новости"?
yudjin:
Показательно, что редакция, которой она посвятила часть своей жизни ограничилась строкой в десяток слов об уходе настоящего профессионала, которую позже удалила вовсе.
Показательно, что редакция, которой она посвятила часть своей жизни ограничилась строкой в десяток слов об уходе настоящего профессионала, которую позже удалила вовсе.
Как я понимаю, речь о редакции "Костанайские Новости"?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 545
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 12:50
Очень жаль. Довелось встречаться с ней пару раз, интересная на общение была. Строгая, но ощущалось что "живчик". Сильный человек была, раз молчала до последнего и никому не показывала свою боль. Даже для меня, человека видевшего её два раза не по себе. Это на самом деле большая потеря для всех кто её знал... Царствие небесное Вам.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1574
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 16:38
от Иванова:
Не был лично знаком с Ольгой Германовной, общались только по переписке. Именно она затянула меня из форума в газетную колонку. Помню, что первую статью пришлось долго править и много сокращать, потому что она не подходила по формату. Но ОГ терпеливо подсказывала и говорила: "Лучше, если Вы сделаете это своей рукой. Моя на чужие тексты поднимается с трудом." В конце концов удалось сократить эту несчастную статью до приемлемого количества знаков, чтобы можно было выпустить на волю: "Вот в муках сокращенный текст. Лишенный многих славных мест! )" Потом с подколками и пикировками выбирали другую аватарку для бумажной версии газеты, чтобы не шокировать публику беззубым ртом.
Так с легкой руки Ольги Германовны форумчанин Иванов стал гордо именоваться колумнистом областного еженедельника. Филонить она не позволяла. Мягко, но настойчиво намекала, чтобы Иванов не отлеживался на мягком диване, а оправдывал оказанное ему высокое доверие НГ. Кроме рабочих моментов общались с ОГ и на разные житейские темы, обсуждали дачные дела, природу, времена года. Никогда не слышал от нее жалоб на здоровье. По письмам рисовался образ человека напористого и делового, но в то же время легкого, с хорошим чувством юмора. Таким Ольга Германовна и останется в моей памяти, настоящим профессионалом, хорошим наставником и светлым Человеком.
С искренними соболезнованиями, Иванов.
Не был лично знаком с Ольгой Германовной, общались только по переписке. Именно она затянула меня из форума в газетную колонку. Помню, что первую статью пришлось долго править и много сокращать, потому что она не подходила по формату. Но ОГ терпеливо подсказывала и говорила: "Лучше, если Вы сделаете это своей рукой. Моя на чужие тексты поднимается с трудом." В конце концов удалось сократить эту несчастную статью до приемлемого количества знаков, чтобы можно было выпустить на волю: "Вот в муках сокращенный текст. Лишенный многих славных мест! )" Потом с подколками и пикировками выбирали другую аватарку для бумажной версии газеты, чтобы не шокировать публику беззубым ртом.
Так с легкой руки Ольги Германовны форумчанин Иванов стал гордо именоваться колумнистом областного еженедельника. Филонить она не позволяла. Мягко, но настойчиво намекала, чтобы Иванов не отлеживался на мягком диване, а оправдывал оказанное ему высокое доверие НГ. Кроме рабочих моментов общались с ОГ и на разные житейские темы, обсуждали дачные дела, природу, времена года. Никогда не слышал от нее жалоб на здоровье. По письмам рисовался образ человека напористого и делового, но в то же время легкого, с хорошим чувством юмора. Таким Ольга Германовна и останется в моей памяти, настоящим профессионалом, хорошим наставником и светлым Человеком.
С искренними соболезнованиями, Иванов.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.04.13
- Сообщений:
- 1490
Re: Ольга Колоколова: «Жизнь прекрасна!»
Отправлено: 07.10.21 - 17:52
Знаком с Ольгой Германовной был лишь заочно, но очень её уважал!
Новость как гром среди ясного неба... Увидел в Инсте ч/б фото Ольги и, ещё не прочитав статью, в принципе понял, что случилось непоправимое.
Царствие Небесное светлому Человеку с большой буквы... Родным и близким - сил пережить такое горе. Редакции "НГ" так же искренние соболезнования - скорбим вместе с вами...
Новость как гром среди ясного неба... Увидел в Инсте ч/б фото Ольги и, ещё не прочитав статью, в принципе понял, что случилось непоправимое.
Царствие Небесное светлому Человеку с большой буквы... Родным и близким - сил пережить такое горе. Редакции "НГ" так же искренние соболезнования - скорбим вместе с вами...
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