Отправлено: - 17:28

maxsaf:

Вежливый ответ "не за что" есть "not at all". Кстати, используется намного реже, чем "you are welcome". Я не совсем понимаю смысл этого глупого спора. Помимо этого примера ведь существуют тысячи других слов, которые не имеют 100% аналога в других языках. Почему именно до этого докапались? Тем более что пример не самый удачный.

serg kost:

То есть, когда ты что-то утверждаешь, тебе все должны верить на слово.

serg kost:

Много интересного рассказывали без пруфов. Даже половины з их рассказов нельзя на публику выносить. Я рад, если политика Ютуба поменялась, и можно удалять антироссийский контент. Но когда русофобскии́ Ютуб банит русофобскии́ канал Куата, появляются разные вопросы.

alex_60:

нг местного не блокирует.

Маркс:

Наконец-то можно воочию лицезреть содержание методички либераста. Это названия всех глав?

Цитата:Пример у меня удачныйИ да, хочу и докопался)Цитата:НетМогут не веритьНо когда кто-то лезет доказывать обратное и не приводит пруфы при этом,с чего того я их должен приводить?)Михалков же ясно выразился на данный счёт)Цитата:Ну значит твоя теория не подтверждаетсяЧто в Ютюбе на модерации сидят украинцыРаз забанили и канал куата (хотя там есть за что по меркам ютюба)Цитата:Если тебя заблокируют кто тогда во флуде будет пустоты заполнять?Нельзя нельзяЦитата:Коммунист меня бы поддержалКоммунисты фашизм победилиНо мы то знаем что Маркс у нас псевдо-коммиОн черносотенец и запутинецПоэтому его так и корежит от моей правдыХозяина обижают же))