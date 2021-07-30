Отправлено: - 21:10

Тимур Гафуров:

Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий:

Цитата:Они пусть лучше дадут комментарий:1. При дтп составляется:схема ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование. В протоколе и схеме должны расписаться об ознакомлении обе стороны, потерпевшие и виновник. Но пострадавшие не были ознакомлены с материалами дела, с протоколом, со схемой. Так как фактически пострадавшие- несовершеннолетние, их интересы представляют опекуны, то бишь родители. Но ни одна мать не была ознакомлена. Что тоже наталкивает на мысль не очень хорошую.Молчу уже об некорректном поведении сотрудников и о предложении идти договориться на месте с виновником, мол по 30 ДТП в день, уже привыкли ко всему (говорю не голословно, есть два свидетеля). Кроме того уже на месте определили степень тяжести, мол переломов нет, значит только лишение. А ничего что у парня клок кожи оторван и сейчас гадают откуда брать этот клок? Что он 1,5 часа истекал кровью? И разве не судья ли выносит определение степени тяжести? Понимаю, работа волокитная и встречается всякое на ней, но не готов справиться с ней- не иди на неё, делов то!Также отдельный вопрос к медицине- у виновника 3 месяца назад (с его слов) был инсульт, почему не было уведомлено ДП что это водитель уже и не очень то водитель!Ссылка на ДТП, чтобы поняли степень тяжести.В общем, суммируя всё в сухом остатке боюсь чтобы дело не "развалилось" чисто случайно на пол пути. Чтобы сроки случайно не растянулись до момента, когда уже срок исковой давности истечёт. Или "криво" были составлены документы и в суде их заворачивают на доработку.