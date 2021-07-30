Добрый день, ищу свидетелей ДТП с тремя детьми, произошло 29.07.2021 г. ориентировочно в 17:00 в районе Жемчужины на пешеходном переходе (зебре) по пр. Абая в Костанае. Один ребёнок оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Есть основания полагать что виновник ДТП будет пытаться избежать наказание. По факту даже протокол не был представлен родителям пострадавших, что выглядит крайне подозрительным. Читать новость
Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий: "В субботу, 31 июля, будут готовы результаты анализов из наркологии в отношении водителя. Одного мальчика 29 июля выписали из больницы, у него ушибы и ссадины. Второй до сих пор лежит в больнице, ему зашивали рваную рану. После выписки ему будет выдано направление на СМЭ, о чем подробно разъяснено родителям. Выписанному парню уже выдали направление на СМЭ, 30.07 родители должны были отвезти его на прохождение СМЭ. Только после заключения СМЭ о причиненном ущербе обоим пострадавшим будет принято решение, по какой части статьи 610 водитель будет привлечен к ответственности".
Тимур Гафуров: Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий:
Они пусть лучше дадут комментарий: 1. При дтп составляется: схема ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование. В протоколе и схеме должны расписаться об ознакомлении обе стороны, потерпевшие и виновник. Но пострадавшие не были ознакомлены с материалами дела, с протоколом, со схемой. Так как фактически пострадавшие- несовершеннолетние, их интересы представляют опекуны, то бишь родители. Но ни одна мать не была ознакомлена. Что тоже наталкивает на мысль не очень хорошую. Молчу уже об некорректном поведении сотрудников и о предложении идти договориться на месте с виновником, мол по 30 ДТП в день, уже привыкли ко всему (говорю не голословно, есть два свидетеля). Кроме того уже на месте определили степень тяжести, мол переломов нет, значит только лишение. А ничего что у парня клок кожи оторван и сейчас гадают откуда брать этот клок? Что он 1,5 часа истекал кровью? И разве не судья ли выносит определение степени тяжести? Понимаю, работа волокитная и встречается всякое на ней, но не готов справиться с ней- не иди на неё, делов то! Также отдельный вопрос к медицине- у виновника 3 месяца назад (с его слов) был инсульт, почему не было уведомлено ДП что это водитель уже и не очень то водитель!
Ссылка на ДТП, чтобы поняли степень тяжести. В общем, суммируя всё в сухом остатке боюсь чтобы дело не "развалилось" чисто случайно на пол пути. Чтобы сроки случайно не растянулись до момента, когда уже срок исковой давности истечёт. Или "криво" были составлены документы и в суде их заворачивают на доработку.
Один ребёнок оказался в реанимации в тяжёлом состоянии/ -
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Тимур Гафуров: после заключения СМЭ о причиненном ущербе обоим пострадавшим будет принято решение, по какой части статьи 610 водитель будет привлечен к ответственности
610-ая - это административка. И какая же это её часть, любопытно очень, предполагает последствия в виде реанимации? Там всего три части. Первая - повреждение других ТС, дорожных сооружений и т.д. Вторая - повлекшее легкого вреда здоровью. Третья - действия, предусмотренные первыми двумя частями, совершенные лицом, не имеющим права управления ТС.
В реанимации может быть потерпевший в ДТП с лёгким вредом здоровью? А с насморком туда тоже кладут? Судя по комментарию ДП области, действительно, есть "основания полагать что виновник ДТП будет пытаться избежать наказания", речь о двух детях идёт и только о царапинах и ссадинах.
Реанимация - пограничные состояния. Следовательно, 610-ая по административке уже никак не подойдёт - по признаку опасности для жизни. Вообще-то полагается в таких случаях регистрация возбуждения уголовного дела в ЕРДР по признакам статьи 345 Уголовного кодекса.
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