Отправлено: - 19:37

Змея Подколодная:

Вы ее диплома лишили?

Цитата:А что там у неё в дипломе написано? Что-то касающееся того, что она специалист в области эпидемиологии, вакцинологии, вирусологии? Или она может имеет какое-то отношение к реаниматологии, опасным инфекциям? Вроде как она терапевт, вот и пусть занимается своей специализацией. А то каждый суслик - агроном. Без неё достаточно квалифицированных специалистов в соответствующих областях.