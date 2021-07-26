Отправлено: - 16:54

abaika95:

Я приду к тебе в магаз

[Исправлено: Маркс, 26.07.2021 - 16:55]

Цитата:А с какого перепугу все эти недоблогеры свои права качают только на объектах торговли? Услуги много кто оказывает. Пусть пожарных вызовут, спасателей, дворнику претензии предъявят, в ремонт обуви заглянут, чтобы ознакомить общественность с мнением мастеров сапожного дела.Креативней же надо быть, а то скучища надвигается, одно и то же смотреть стало неинтересно. Сколько ещё неохваченных профессий ждут, никак не дождутся новоявленных банных листьев, которые безжалостно убивают свое и чужое время и настроение. Хотя уже всем давно понятно, что этим бездельникам нужно не столько ехать, сколько любоваться собой, пряча свой нарциссизм за требование шашечек.