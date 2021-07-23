Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 00:05
Цитата:
Правило это со вчерашнего дня не работает, видать хвост прищимили
alex_60:
тут дело в чем. вы обязательно получите ответ от него на этот ваш пост.сто процентов. можете написать. аааааапппмммм он даст ответ.на а4. потому что.... все знают почему.
тут дело в чем. вы обязательно получите ответ от него на этот ваш пост.сто процентов. можете написать. аааааапппмммм он даст ответ.на а4. потому что.... все знают почему.
Правило это со вчерашнего дня не работает, видать хвост прищимили
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 00:08
Цитата:
Да он просто флуд НГ почитал. какие афганцы, их же вроде нет еще. А Абайка - есть
alex_60:
Жириновский сегодня высказался.паспорта русским в средней азии выдавать в две недели срока. потому что моджахеды афганские непонятно как себя поведут.
Жириновский сегодня высказался.паспорта русским в средней азии выдавать в две недели срока. потому что моджахеды афганские непонятно как себя поведут.
Да он просто флуд НГ почитал. какие афганцы, их же вроде нет еще. А Абайка - есть
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 00:49
Цитата:
Не почему
Он не должен рыскать в поисках магазина чтобы получить обслуживание на государственном языке
Если в России все в магазах на таджикском заговорят? Что будет?
Цитата:
Да наверно нет уже этого большинства
Цитата:
Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧБ
Большинство уже им владеет
Также как английским в Москве
Зачем вообще гос язык?)
Цитата:
Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))
Также и в Казахстане ты не можешь принять что не должно быть так,что пришел человек в магазин а его нахер шлют потомучто не знают госязык
Я про это пишу
Цитата:
Куату не нужен позыв
Аудитория уже крутит блогером
Есть такое понятие (не помню как называется а лицемерно гуглить чтобы показаться умнее не буду)
Вообщем мелким СМИ/блогером/ЛИдером мнений в определенный момент начинает руководить его аудитория
Что нравится аудитории тот контент и будет дальше продвигаться на канале/сайте/странице
Тоесть Куат понимает,он уже набрал ту критическую массу людей кому нравится его радикальная деятельность
Если он сейчас начнет мирно просвещать от него отвернется большинство подписчиков да ещё и обвинят в продажности
Он такого стерпеть не сможет
Потому он и продвигает те идеи которые нравятся его аудитории
И чем дальше в лес тем будет радикальнее
Если раньше он ходил только по магазинам и приставал к продавцам или админам
То смотрю он уже и до обычных охранников начал докапываться что непрально
Вот второй активист чуть по объективнее будет
Тот что за хлеб спорил))
Аудитория решает всегда и везде
Только очень сильная редакция или личность может избавится от мнения своих подписчиков и выдавать годный контент
Цитата:
Мне нечего
Но если я пришел в магазин и хочу уточнится о том или ином товаре то продавец или консультант должен будет ответить мне на языке обращения к нему (гос или русский)
Если такого не будет,то это неправильно
Цитата:
Обиженный у тебя дома сидит
Иногда он выходит из комнаты
Смотри в зеркало и боится
Потомучто батыры, кони и оралманы везде мерещатся
А у него красный паспорт и вид на гастобрайтерскую дейтельность просрочена)
Штаны мокреют а пальцы сами к клавиатуре тянутся
Написать очередную иллюзию про свою жизнь в Костанае)) без гос языка)
Не сцы в трусы
Не тронут тебя)
Обиженный)Цитата:
Нет я не с твоей малой родины
Цитата:
Бедный бедный смешной дуралей (Есенин)
[Исправлено: abaika95, 23.07.2021 - 01:34]
Victor Yang:
Вот именно! Рыскать ему надо для этого. А почему?
Вот именно! Рыскать ему надо для этого. А почему?
Не почему
Он не должен рыскать в поисках магазина чтобы получить обслуживание на государственном языке
Если в России все в магазах на таджикском заговорят? Что будет?
Цитата:
Victor Yang:
который знает большинство.
который знает большинство.
Да наверно нет уже этого большинства
Цитата:
Victor Yang:
Может тогда сделать этот язык государственным, потому что на нем разговаривает большинство?
Может тогда сделать этот язык государственным, потому что на нем разговаривает большинство?
Тогда и общетюркский(узбекский,татарский,башкирский,казахский) давайте сделаем в ЧБ
Большинство уже им владеет
Также как английским в Москве
Зачем вообще гос язык?)
Цитата:
Victor Yang:
Это тоже выдуманная ситуация. В Саратове нет русских предпринимателей? Или даже всем этим национальным тавернам достаточно своей диаспоры для бизнеса? Ну не пиши бред. Твоя выдуманная ситуация против реальной казахстанской проигрывает, мягко говоря. Исходи не из того что может быть или должно, а из того что есть.
Это тоже выдуманная ситуация. В Саратове нет русских предпринимателей? Или даже всем этим национальным тавернам достаточно своей диаспоры для бизнеса? Ну не пиши бред. Твоя выдуманная ситуация против реальной казахстанской проигрывает, мягко говоря. Исходи не из того что может быть или должно, а из того что есть.
Она проигрывает потомучто ты ее прекрасно понял и она тебе не понравилась правдивостью ))
Также и в Казахстане ты не можешь принять что не должно быть так,что пришел человек в магазин а его нахер шлют потомучто не знают госязык
Я про это пишу
Цитата:
Victor Yang:
Неважно. Важно то что такими нападками они желание учить язык не вызовут, а реакция будет обратной - именно отторжение. Ты как психолог должен это понимать. Можно то же самое делать, но вызывая позитив. Но это не так хайпово, конечно. И подписчиков будет меньше.
Неважно. Важно то что такими нападками они желание учить язык не вызовут, а реакция будет обратной - именно отторжение. Ты как психолог должен это понимать. Можно то же самое делать, но вызывая позитив. Но это не так хайпово, конечно. И подписчиков будет меньше.
Куату не нужен позыв
Аудитория уже крутит блогером
Есть такое понятие (не помню как называется а лицемерно гуглить чтобы показаться умнее не буду)
Вообщем мелким СМИ/блогером/ЛИдером мнений в определенный момент начинает руководить его аудитория
Что нравится аудитории тот контент и будет дальше продвигаться на канале/сайте/странице
Тоесть Куат понимает,он уже набрал ту критическую массу людей кому нравится его радикальная деятельность
Если он сейчас начнет мирно просвещать от него отвернется большинство подписчиков да ещё и обвинят в продажности
Он такого стерпеть не сможет
Потому он и продвигает те идеи которые нравятся его аудитории
И чем дальше в лес тем будет радикальнее
Если раньше он ходил только по магазинам и приставал к продавцам или админам
То смотрю он уже и до обычных охранников начал докапываться что непрально
Вот второй активист чуть по объективнее будет
Тот что за хлеб спорил))
Аудитория решает всегда и везде
Только очень сильная редакция или личность может избавится от мнения своих подписчиков и выдавать годный контент
Цитата:
Добринцофф:
В чём заключается-это обслуживание на гос языке? В США есть магазины в которых вообще продавцов нету. У нас в любом маркете зайди накидай продуктов в тележку,всё по штрихкодам,ценники висят ,что ещё тебе нужно?
В чём заключается-это обслуживание на гос языке? В США есть магазины в которых вообще продавцов нету. У нас в любом маркете зайди накидай продуктов в тележку,всё по штрихкодам,ценники висят ,что ещё тебе нужно?
Мне нечего
Но если я пришел в магазин и хочу уточнится о том или ином товаре то продавец или консультант должен будет ответить мне на языке обращения к нему (гос или русский)
Если такого не будет,то это неправильно
Цитата:
alex_60:
абайки это не понимают, они обиженные.
абайки это не понимают, они обиженные.
Обиженный у тебя дома сидит
Иногда он выходит из комнаты
Смотри в зеркало и боится
Потомучто батыры, кони и оралманы везде мерещатся
А у него красный паспорт и вид на гастобрайтерскую дейтельность просрочена)
Штаны мокреют а пальцы сами к клавиатуре тянутся
Написать очередную иллюзию про свою жизнь в Костанае)) без гос языка)
Не сцы в трусы
Не тронут тебя)
Обиженный)Цитата:
drakon:
Так он, абайка, оттуда, только - приехал
Так он, абайка, оттуда, только - приехал
Нет я не с твоей малой родины
Цитата:
alex_60:
а другого пути и нет. однозначно. кстати нур кз сегодня сообщает
а другого пути и нет. однозначно. кстати нур кз сегодня сообщает
Бедный бедный смешной дуралей (Есенин)
[Исправлено: abaika95, 23.07.2021 - 01:34]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:03
Цитата:
Всегда поражался кто всерьез воспринимает
Жириновского,Задорнова и Соловьева
Это какой-то определенный тип людей
Название им по русски придумали меткое однако
Не буду тут писать) Цитата:
Ну к вам вон приходили же)
Вы отделались лёгким испугом
А блогеру ваш испуг не нужен
Цитата:
Нее
Мы тут в царьгад не играем с его северным Казахстаном с центром в городе верный
Когда сюда крестьян начали завозить тут одни местные были,которые разговаривали на казахском
Землю в аренду сдавали понаеховшим крестьянам)
Цитата:
И турки попадаются
И афганцы в третьем поколении
Всякие есть
Местным жизнь портят
Цитата:
Да можете хоть своей моськой ещё пару раз куда-нибудь тыкнутся
СМИ НГ где зарегано?
Цитата:
Домой собрался?
Тапки зря покупал блин
Цитата:
Не там больше алкогольный квартал
Русским его не назовешь
Цитата:
Дагестанец живущий в ЧБ и не знающий русский язык в чьей стране живёт?
Цитата:
Просто я на рыбалку ушел
А ты боишься всеровно)
Когда русский царь (абайка) рыбу удит Алекс может спать спокойно (реальная цитата Александра 3)
Цитата:
Тут нельзя на иностранном писать
В бан захотел?)
Цитата:
А давайте флешмбом устроим
Вот вы тут все дядьки старые (россияне,канадцы,немцы) зайдите к куату в коменты и навалите ему там своих мыслей
А то как-то скучно
Вы тут а он там даже не читает вас))
Потомучто не понимает а так бы знал что вы тут обиженные его дейтельностью
Может и образумился а?)
alex_60: Жириновский сегодня высказался.
Всегда поражался кто всерьез воспринимает
Жириновского,Задорнова и Соловьева
Это какой-то определенный тип людей
Название им по русски придумали меткое однако
Не буду тут писать) Цитата:
maxsaf:
Для этого есть соответствующие органы, которые кстати ничего особо в этом плане не делают. Потому что строгость законов нивелируется необязательностью исполнения
Для этого есть соответствующие органы, которые кстати ничего особо в этом плане не делают. Потому что строгость законов нивелируется необязательностью исполнения
Ну к вам вон приходили же)
Вы отделались лёгким испугом
А блогеру ваш испуг не нужен
Цитата:
maxsaf:
Может местные понаехавшим? Те, кого вы гастарбайтерами называете - всю жизнь там живут, а кого местными зовете - их только что с югов и из-за границы завезли. А местные русский знают.
Может местные понаехавшим? Те, кого вы гастарбайтерами называете - всю жизнь там живут, а кого местными зовете - их только что с югов и из-за границы завезли. А местные русский знают.
Нее
Мы тут в царьгад не играем с его северным Казахстаном с центром в городе верный
Когда сюда крестьян начали завозить тут одни местные были,которые разговаривали на казахском
Землю в аренду сдавали понаеховшим крестьянам)
Цитата:
maxsaf:
Так это же не турки делают, которые всю жизнь там живут. А свежеприбывшие.
Так это же не турки делают, которые всю жизнь там живут. А свежеприбывшие.
И турки попадаются
И афганцы в третьем поколении
Всякие есть
Местным жизнь портят
Цитата:
maxsaf:
Так форум НГ - в Украине, уже моськой несколько раз тыкал в этот факт
Так форум НГ - в Украине, уже моськой несколько раз тыкал в этот факт
Да можете хоть своей моськой ещё пару раз куда-нибудь тыкнутся
СМИ НГ где зарегано?
Цитата:
alex_60:
сухопутную кз-рф после 13.07 никто не пересекал? что там и как, по приложению или по справке пцр.
сухопутную кз-рф после 13.07 никто не пересекал? что там и как, по приложению или по справке пцр.
Домой собрался?
Тапки зря покупал блин
Цитата:
maxsaf:
Может и есть, Рудный например не просто же так разбавляют
Может и есть, Рудный например не просто же так разбавляют
Не там больше алкогольный квартал
Русским его не назовешь
Цитата:
elektron:
А остальные тогда ,не знающие казахского языка, в чьей?
А остальные тогда ,не знающие казахского языка, в чьей?
Дагестанец живущий в ЧБ и не знающий русский язык в чьей стране живёт?
Цитата:
alex_60:
абайка в нокауте, совсем измордовали пацана.и подмоги нет, вот что странно. получается он он один такой в Кустанае. вот тут как раз и не странно. а реальность.
абайка в нокауте, совсем измордовали пацана.и подмоги нет, вот что странно. получается он он один такой в Кустанае. вот тут как раз и не странно. а реальность.
Просто я на рыбалку ушел
А ты боишься всеровно)
Когда русский царь (абайка) рыбу удит Алекс может спать спокойно (реальная цитата Александра 3)
Цитата:
Маркс:
Приехал казах в Турцию на отдых. Решил пойти в бар пропустить пивка. Подходит к стойке и говорит на английском: - Hi! Two mugs of beer, please! Турок смотрит и говорит улыбаясь: - Hi! Are you from Japan? - No, I'm from Kazakhstan.
Приехал казах в Турцию на отдых. Решил пойти в бар пропустить пивка. Подходит к стойке и говорит на английском: - Hi! Two mugs of beer, please! Турок смотрит и говорит улыбаясь: - Hi! Are you from Japan? - No, I'm from Kazakhstan.
Тут нельзя на иностранном писать
В бан захотел?)
Цитата:
maxsaf:
Подмога перешла на казахский принципиально, и тусуется у Куата в каментах ))
Подмога перешла на казахский принципиально, и тусуется у Куата в каментах ))
А давайте флешмбом устроим
Вот вы тут все дядьки старые (россияне,канадцы,немцы) зайдите к куату в коменты и навалите ему там своих мыслей
А то как-то скучно
Вы тут а он там даже не читает вас))
Потомучто не понимает а так бы знал что вы тут обиженные его дейтельностью
Может и образумился а?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:08
Цитата:
Он русский язык перестал понимать? То есть говорит, но не понимает о чем?))
abaika95:
Потомучто не понимает
Потомучто не понимает
Он русский язык перестал понимать? То есть говорит, но не понимает о чем?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:08
Цитата:
До меня было скучно
Я вас тут всех держу
Уйду я
Вы разбежитесь
Цитата:
Не я на тяфкалок так часто не реагирую
Когда есть мои любимые персонажи то тяфкалок пропускаю)
Цитата:
У каждого ближайший магазин бывает в другом городе)
Цитата:
Не ври
Ты клоун
И шариков ещё пропойца))
Цитата:
Обойдёмся Цитата:
Сказочник уже отметился выше
Цитата:
Сказочник все же уже отметился выше
И буду кратко объективен
Чью историю переписали?
Навязанную историю большевиков и КО?
alex_60:
и форум до этого не существовал.?
и форум до этого не существовал.?
До меня было скучно
Я вас тут всех держу
Уйду я
Вы разбежитесь
Цитата:
alex_60:
можете написать. аааааапппмммм он даст ответ.на а4. потому что.... все знают почему.
можете написать. аааааапппмммм он даст ответ.на а4. потому что.... все знают почему.
Не я на тяфкалок так часто не реагирую
Когда есть мои любимые персонажи то тяфкалок пропускаю)
Цитата:
maxsaf:
Так если бы они только в свои ближайшие магазины ходили - проблемы бы вообще не было )) а они бывает через пол-страны едут, обслужиться там, откуда "доброжелатели" тревожный звоночек скинули
Так если бы они только в свои ближайшие магазины ходили - проблемы бы вообще не было )) а они бывает через пол-страны едут, обслужиться там, откуда "доброжелатели" тревожный звоночек скинули
У каждого ближайший магазин бывает в другом городе)
Цитата:
гражданин СССР:
Сказочник
Сказочник
Не ври
Ты клоун
И шариков ещё пропойца))
Цитата:
maxsaf:
Есть. Можно дать русскому языку статус регионального. Типа государственный, но только в нескольких северных областях. Но тогда риски увеличатся из-за внутренней миграции.
Есть. Можно дать русскому языку статус регионального. Типа государственный, но только в нескольких северных областях. Но тогда риски увеличатся из-за внутренней миграции.
Обойдёмся Цитата:
maxsaf:
В смысле сделать русский вторым государственным или единственным?
В смысле сделать русский вторым государственным или единственным?
Сказочник уже отметился выше
Цитата:
maxsaf:
Ну дык историю то за 30 лет переписали практически полностью.
Ну дык историю то за 30 лет переписали практически полностью.
Сказочник все же уже отметился выше
И буду кратко объективен
Чью историю переписали?
Навязанную историю большевиков и КО?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:09
Цитата:
Так он кроме "хрюкнешь - забаню" больше ничего внятного и ответить то не может ))
abaika95:
зайдите к куату в коменты и навалите ему там своих мыслей
зайдите к куату в коменты и навалите ему там своих мыслей
Так он кроме "хрюкнешь - забаню" больше ничего внятного и ответить то не может ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:11
Цитата:
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче, а вы можете удержать внимание ))
abaika95:
До меня было скучно Я вас тут всех держу Уйду я Вы разбежитесь
До меня было скучно Я вас тут всех держу Уйду я Вы разбежитесь
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче, а вы можете удержать внимание ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:16
Цитата:
Нет я отдыхал
Чего и вам желаю
И да не стройте раз из раза стремные предлоги вам ответить грубостью
Пишите кратко и по делу
Или Вам нравится когда я вас опускаю?
Это батенька уже мазохизм
Цитата:
И афганцы есть и я есть
А ещё есть пограничная служба КНБ РК
И если ей приспичит
То она начнет закрывать глаза на некоторых бородачей кто начнет границу в неположенном месте переходить с Россией
А граница то у нас
Огого
Первая по протяженности в мире
А рядом на границе
Всякие Башкирии и Татарии рядом
А по морю то ой
Страшно сказать
Кавказ неспокойный
И вот если, ну так случайно
России не понравится политика РК
И Россия начнет информационное давление как в случае с Украиной
То в горах Башкирии вспыхнет восстание
А татары опять заговорят о независимости
В Дагестане опять какие-нибудь хатабы появятся
Так случайно
И это не мои мысли
А американских политологов
Они ещё в 90ые такое высказывали
Казахстан вообще ахиллесова пята сейчас для России
И мы обречены на дружбу как бы там многим не хотелось
Пока.
maxsaf:
Правило это со вчерашнего дня не работает, видать хвост прищимили
Правило это со вчерашнего дня не работает, видать хвост прищимили
Нет я отдыхал
Чего и вам желаю
И да не стройте раз из раза стремные предлоги вам ответить грубостью
Пишите кратко и по делу
Или Вам нравится когда я вас опускаю?
Это батенька уже мазохизм
Цитата:
maxsaf:
Да он просто флуд НГ почитал. какие афганцы, их же вроде нет еще. А Абайка - есть
Да он просто флуд НГ почитал. какие афганцы, их же вроде нет еще. А Абайка - есть
И афганцы есть и я есть
А ещё есть пограничная служба КНБ РК
И если ей приспичит
То она начнет закрывать глаза на некоторых бородачей кто начнет границу в неположенном месте переходить с Россией
А граница то у нас
Огого
Первая по протяженности в мире
А рядом на границе
Всякие Башкирии и Татарии рядом
А по морю то ой
Страшно сказать
Кавказ неспокойный
И вот если, ну так случайно
России не понравится политика РК
И Россия начнет информационное давление как в случае с Украиной
То в горах Башкирии вспыхнет восстание
А татары опять заговорят о независимости
В Дагестане опять какие-нибудь хатабы появятся
Так случайно
И это не мои мысли
А американских политологов
Они ещё в 90ые такое высказывали
Казахстан вообще ахиллесова пята сейчас для России
И мы обречены на дружбу как бы там многим не хотелось
Пока.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:17
Цитата:
Вашу, где вы то Золотая орда, то ее жертвы.)) Советский Союз и партия вас якобы угнетали, а Елбасы памятники ставите. Он разве никакого отношения к Советскому Союзу и партии не имел?
abaika95:
Чью историю переписали? Навязанную историю большевиков и КО?
Чью историю переписали? Навязанную историю большевиков и КО?
Вашу, где вы то Золотая орда, то ее жертвы.)) Советский Союз и партия вас якобы угнетали, а Елбасы памятники ставите. Он разве никакого отношения к Советскому Союзу и партии не имел?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:19
Цитата:
А вы адекватно пишите
Без матов)
Цитата:
Что есть то есть
Прихожу я вами поруководить (направить так сказать) куда надо говорить
А уйду, вы и разбежитесь по своим региональным циркам) а тут вся ваша дурость видна (реальная цитата Петра 1)
maxsaf:
Так он кроме "хрюкнешь - забаню" больше ничего внятного и ответить то не может )
Так он кроме "хрюкнешь - забаню" больше ничего внятного и ответить то не может )
А вы адекватно пишите
Без матов)
Цитата:
maxsaf:
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче, а вы можете удержать внимание
Что правда то правда, в цирке клоуны не те нынче, а вы можете удержать внимание
Что есть то есть
Прихожу я вами поруководить (направить так сказать) куда надо говорить
А уйду, вы и разбежитесь по своим региональным циркам) а тут вся ваша дурость видна (реальная цитата Петра 1)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:20
Цитата:
А вы из учебников по истории РК это черпаете или из журнала Спидинфо?)
maxsaf:
Вашу, где вы то Золотая орда, то ее жертвы.)) Советский Союз и партия вас якобы угнетали, а Елбасы памятники ставите. Он разве никакого отношения к Советскому Союзу и партии не имел?
Вашу, где вы то Золотая орда, то ее жертвы.)) Советский Союз и партия вас якобы угнетали, а Елбасы памятники ставите. Он разве никакого отношения к Советскому Союзу и партии не имел?
А вы из учебников по истории РК это черпаете или из журнала Спидинфо?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:22
Так всем фанатам отписал
Читайте пречитывайте
Анализируйте
Кто из обиды даже игнорируйте)
Читайте пречитывайте
Анализируйте
Кто из обиды даже игнорируйте)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:22
Цитата:
Держите себя в руках, я вам до сих пор ни разу не ТЫкнул )
Цитата:
А че они у вас делают? ))
abaika95:
И да не стройте раз из раза стремные предлоги вам ответить грубостью
И да не стройте раз из раза стремные предлоги вам ответить грубостью
Держите себя в руках, я вам до сих пор ни разу не ТЫкнул )
Цитата:
abaika95:
То она начнет закрывать глаза на некоторых бородачей кто начнет границу в неположенном месте переходить с Россией
То она начнет закрывать глаза на некоторых бородачей кто начнет границу в неположенном месте переходить с Россией
А че они у вас делают? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 23.07.21 - 01:23
Цитата:
Можете тыкнуть
Я Разрешаю
Цитата:
Хранятся....
maxsaf:
Держите себя в руках, я вам до сих пор ни разу не ТЫкнул
Держите себя в руках, я вам до сих пор ни разу не ТЫкнул
Можете тыкнуть
Я Разрешаю
Цитата:
maxsaf:
А че они у вас делают?
А че они у вас делают?
Хранятся....
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать