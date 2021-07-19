Отправлено: - 09:13

yudjin:

Но вы то, размахивая и прикрываясь бумажкой, будете считать, что типа никого не можете заразить, хотя это не так! Вы будете нести ответственность?

Цитата:Вопрос это не однозначный. Ответ на него будет зависеть от того, какие будут действовать ограничения в отношении привитых и не привитых. Это, в первую очередь, зависит от доли вакцинированного населения. Если 80% будет привитых и Казахстан пойдёт по пути некоторых стран - отменяя все ограничения, один ответ на вопрос, если будут сохраняться правильные требования по маскам в отношении всех, то совершенно другой ответ на этот вопрос. Однозначно одно - все меры должны действовать на всех, как минимум, до появления коллективного иммунитета. В это же время надо понимать, что отказавшийся от профилактики принимает все связанные с этим риски, в том числе, и заражения от других лиц, без их категорирования на привитых и не привитых, это его личный выбор и его осознанное решение. Опять что-то не то?