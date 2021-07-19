maxsaf: Национальность не надо сюда впутывать. Обсуждаем строго языковой вопрос.
Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
Kairat stayer: на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
А чему тут не верить? Демография в РФ падает стремительным образом Государство льготами пытается стимулировать людей рожать а получается что русские не заводят детей, зато татары,якуты,башкиры и приезжие таджики плодяться.Плохо это? Незнаю,наверно хорошо но что цель льгот по увеличению русского населения в России явно начала проседать.Также отток умного населения из России возрос.Уезжают в Европу и США там тоже не на русском будут общаться а их дети темболее. Да и соседей забывать нельзя. Украина и Белоруссия проводят политику по пропаганде использования своих госязыков.
Kairat stayer: По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
В сентябре 2018 года одному поуехавщему грамотею отмечал, что им со всем миром в мире и согласии нужно жить.
Кайрат стайер: Письменность дело наживное, кириллицей пользовались ранее более 400 млн. человек, в настоящее время менее 200 млн. Ты же в РФ проживаешь, если бы ваша внешняя политика была бы более менее дружелюбной к соседям, тогда бы 500 млн. человек на кириллице писали. Сейчас же не средние века, на дворе 21 век, лучше жить в процветающем крепком государство, в мире и согласии с соседями и всем миром.
Действительно-же количество носителей русского языка уменьшается, я даже не говорю про страны бывшего социалистического лагеря Европы, они давно свои пути выбрали и интегрировались в ЕС.
Рассмотрим постсоветские страны, что мы наблюдаем в настоящее время, из-за не особо дружелюбной внешней политики РФ, страны Прибалтики, Украина и Грузия закрывают школы на русском языке обучения. Беларусь при Батьке скорее всего к тесной интеграции не пойдет, попытки конечно будут предприниматься и далее, тем более продвигают концепцию триединства народов (Великоруссы, малоруссы, белоруссы). В Армении на очередных выборах победил Н.Пашинян, у которого своя взвешенная внешняя и внутренняя политика. Молдова выбрала европейски путь развития, М.Санду и её сторонники в Парламенте представляют большинство. Азербайджан союзник Турции и.т.д.
Victor Yang: Кстати, на Пикабу был пост про этих деятелей, мой ответ там, оформленный отдельным постом, набрал рейтинг более 3500.
Опять же вопрос в аудитории и площадке Там на Пикабу явно радикально русскоязычные У куата в коментах радикально казахоязычные И понятно что комент на Пикабу в защиту куата и казахского языка не наберёт много лайков))также и куата,напиши что-нибудь вразрез с гением его аудитории тебя заклюют Цитата:
Victor Yang: Да в том то и дело что у тайцев задача купить или продать и проблем тогда не будет. А у этих недоблохеров задача - спровоцировать
Нельзя спровоцировать того кто не поддается на провокации Что мешает админам магазинов и продавцам адекватно отвечать на притензии блогера? Хлеб надо перевести? Переведем,нет проблем Также переведем другие ценники с товаром,ваше мнение нам очень важно,приходите к нам ещё. Всё. Вот ответ нормального коммерса кто ценит покупателей Зачем начинать своей национальное Я выпячивать если всеровно не прав? Я не понимаю казахский язык...зачем вы провоцируете...межнац рознь..бла бла бла Та на вокзале вообще в бутылку полезла с бредом про "мы вам все построили" Ну какой это уже коммерс? Это уже пропагандист нехорошей шовинистической идеи Таких надо демонстративно наказывать,и не извенениями на камеру а штрафом Извенения всеровно лицемерные и никому не нужны А надо дать понять ей что не будет она тут зарабатывать если она 90% населения ни во что не ставит,только и всего.
За азиатов что сказал В.Путин недавно отмечали, цитирую:
Кайрат стайер: Так, в последнем выступлении В.В.Путин на вопрос ведущей: Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? ( в конце выступления 3 час. 37 минут).
Если коротко он так ответил, что после распада союза историческая Россия потеряла половину экономики, промышленности, населения и территорию, в которые ранее вливала ресурсы. Далее также отметил, что возродить СССР невозможно, бессмысленно, нецелесообразно, республики со сложными этническими и демографическими структурами могут размыть национальное ядро и.т.д.
У кого из постсоветских стран сложные этнические и демографические структуры, конечно у азиатов.
maxsaf: Точнее, их долгое время убеждали, что русский - язык межнационального общения, из чего вытекает следствие, что представитель одной нации должен общаться с представителем другой нации на русском
Ну даже тут они не поняли зачем русский язык оставили) Цитата:
maxsaf: Мне это особенно близко, меня тоже в свое время просили ценники перевести, хотя вы возможно помните, что в моем случае это был не хлеб. Это была сложносокращенная аббревиатура в основном из английских слов и цифр. И переводить там действительно было нечего Xeon 3500/1024Mb/500Gb hdd/CD-RW - 10000 Что тут надо было переводить и на какие языки?
Нуууу тут большой вопрос верить вам в этом примере или нет Я верю,также верю что перегибы на местах всегда были и будут Но также могу предположить что кроме этого у вас и другие наименования товаров были,которые вы демонстративно не перевели Цитата:
alex_60: они что ,хотят все магазины,кафе,рестораны и пр. в стране закрыть? ну понятно,обидно им,но что теперь поделать.
Да никто не закроет свои магазины Побузят а потом побегут двуязычных продавцов нанимать Только и всего Зарабатывать то хотят Цитата:
Victor Yang: Рано или поздно вопрос станет ребром - учить или уезжать.
Вот Это и есть главный вопрос Казахоязычному населению это и не нравится.Получается так что русские тут живут не потомучто щас будет набор штампов (могилы предков,родина,родственники,нравится,всю жизнь тут живу,мирно и хорошо) а только потому что,тут свободно все на русском языке А когда будет по закону,и в магазине продавец обязан будет обслуживать на двух языках,то русские сразу побегут отсюда потомучто щас будет ещё набор штампов(ой националисты,фашисты,ублюдки повылазили,понаехали а мы им тут понастроили а они свои законы у НАС тут устанавливают,так мирно жили по русски а они хотят нас выгнать из своего казахского) И вот как в этой ситуации не радикализироваться в своих убеждениях? Аудитория куата раз за разом глядя на клоунов в магазинах как раз и убеждается во многом что русские тут не из любви к родине и земле живут а только пока на русском могут тут зарабатывать и плевать на других )
maxsaf: Еще один канал на ютубе регулярно пилит контент
Также и тут. Ему не сложно на русском общаться (это нормально,так и должно быть ) Ей сложно выучить сумму на казахском (а это уже провокация со стороны блогера) И ведь в конце он правду сказал Какая может быть взаимная дружба народов? Когда один пытается дружить а второй морду воротит,плюется,дичь гонит,а потом лицемерные видосики записывает с извинениями )) Это дружба? Нет Так зачем принуждать к дружбе? Не хочешь дружить едь туда где тебя не будут якобы провоцировать только и всего Выбор всегда есть
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