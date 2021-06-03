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Летний отдых в этом году загадочен, как египетские пирамиды, непредсказуем, как турецкие отели, и дорог, как европейские ривьеры. И хотя «корона» порядком жмет уже и турфирмам, и туристам, снять ее при всем желании не так просто. Отдых в условиях жестких антикоронавирусных ограничений требует куда больше сил и средств и переворачивает, казалось бы, незыблемые туристические тенденции с ног на голову. Почему Мальдивы для казахстанцев на время пандемии потеряли свою эксклюзивность, Египет надолго бросил якорь в нашем турсезоне, а ставшая почти родной Турция превратилась в почти недосягаемую?