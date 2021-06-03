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≡ Я не знаю, где вы будете этим летом...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41646
Я не знаю, где вы будете этим летом...
Отправлено: 03.06.21 - 09:44
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Летний отдых в этом году загадочен, как египетские пирамиды, непредсказуем, как турецкие отели, и дорог, как европейские ривьеры. И хотя «корона» порядком жмет уже и турфирмам, и туристам, снять ее при всем желании не так просто. Отдых в условиях жестких антикоронавирусных ограничений требует куда больше сил и средств и переворачивает, казалось бы, незыблемые туристические тенденции с ног на голову. Почему Мальдивы для казахстанцев на время пандемии потеряли свою эксклюзивность, Египет надолго бросил якорь в нашем турсезоне, а ставшая почти родной Турция превратилась в почти недосягаемую?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2382
Re: Я не знаю, где вы будете этим летом...
Отправлено: 03.06.21 - 09:44
#1
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Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2125
Re: Я не знаю, где вы будете этим летом...
Отправлено: 03.06.21 - 10:59
#2
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Когда в Казахстане начнут вакцинировать пфайзеровской вакциной, чтобы можно было летать без проблем в страны, где наш Казвак и российский Спутник не считают нормальными вакцинами?
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
218
Re: Я не знаю, где вы будете этим летом...
Отправлено: 03.06.21 - 11:05
#3
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До Балхаша с Костаная фиг доедешь, так как дорог нет. В Бурабае за 20 тыс в сутки сервис - дно, вернулся неделю назад.
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