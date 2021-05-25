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≡ Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41612
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 25.05.21 - 23:06
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Кто-нибудь знает, под какие нужды огородили огромную территорию между дачами Краснопартизанские и Чапаева (но это не точно) рядом со строящимся микрорайоном Кунай? По одной из версий - там, якобы, будет стадион. Но стадион среди дач - явление странное) Вдруг кто информацией владеет?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21933
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 13:13
#15
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Это эродром для - НЛО... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2371
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 14:04
#16
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Чем-то они похожи...



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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
352
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 14:52
#17
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Цитата:
peshexod:Сеть турецких медицинских клиник,
одна у нас будет.


Завод по производство ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 !
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
76
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 17:31
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Завод по производство ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 !

И накой нам эти разрекламированные аеропланы?
Как мишень для тренировок, в будний день?
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10243
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 17:47
#19
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Цитата:
urmas:
Кто будет тренировался? Наше ПВО? Которое здали на металалом в Китай?
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
76
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 18:15
#20
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Цитата:
Vit:
Кто будет тренировался? Наше ПВО? Которое здали на металалом в Китай?

Тот кто умеет, в отличии от армян и горе вояк арабов ,пользоваться военно техникой типа Панцирь и др.
А так , таки да,по недалеким -
С дуру можно и фуй сломать...

[Исправлено: urmas, 26.05.2021 - 18:16]

[Исправлено: urmas, 26.05.2021 - 18:17]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10243
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 18:26
#21
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Цитата:
urmas:
Стоит в Астане один такой. С-300 или 400 без разницы так как он смысла не имеет. Че он охраняет? Золотой запас Казахстана? Так весь он в Америки и. немного в Лондоне. Причем стоит этот ПВО от дороги в метрах 800. То есть любой профи-девирсант может запульнуть туда мину. И нет ПВО.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
76
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 26.05.21 - 19:08
#22
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Цитата:
Vit:
Стоит в Астане один такой. С-300 или 400 без разницы так как он смысла не имеет. Че он охраняет? Золотой запас Казахстана?

Я имел в виду не наши ВС., если чо...
А тех ,кто умеет. ;-)

[Исправлено: urmas, 26.05.2021 - 19:10]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7443
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 27.05.21 - 09:07
#23
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Вчера ехал на дачу мимо объекта. Да, на заборах и флагах написано YDA Holding ...

Большие стройки - большие возможности, однако...
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11483
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 27.05.21 - 22:56
#24
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Цитата:
yudjin:
Вчера ехал на дачу мимо объекта. Да, на заборах и флагах написано YDA Holding ...




На странице 160


Чиновники ближе место не нашли как между двух дачных обществ на бывшем сливовом поле совхоза Красный партизан.

Должны быть интересные вопросы.
Непонятно как будет с коммуникациями.
Особенно куда протянут канализацию.
Место то на прямом склоне к территории откуда город пьёт воду, к водозабору и над крупнейшим месторождением подземных вод.

Обычно такие пилотные проекты становятся паровозом коммуникаций в местности.
И потом на них нарастает ещё куст других объектов.
Вот это то и должно быть хорошо контролируемо.
Во многих населённых пунктах к строительству у водозаборов предъявляют самые жесткие требования или оно вообще запрещено.
А что ожидать от дичайших акиматских чужаков всем хорошо известно и по стройкам на гробах первого кладбища и по стройкам на стадионах школ и по прочим дикаризмам.

Как говорится спасибо, что пока не свалку или химический завод... :lol:
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6973
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 27.05.21 - 23:27
#25
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О Серый, сколько лет, сколько зим? Рад видеть. :lol: Цитата:
Серый волк:
Особенно куда протянут канализацию.

Тобол рядом же ;-)
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1482
Re: Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 28.05.21 - 19:23
#26
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Многопрофильная больница на 400 коек. Турецкий инвестор.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3352
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 28.05.21 - 19:54
#27
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Красиво , однако .

[Исправлено: Гога, 28.05.2021 - 16:57]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3352
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 28.05.21 - 19:59
#28
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Цитата:
yudjin:
Большие стройки - большие возможности, однако...

Цитата:
Volonter:
Турецкий инвестор.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3352
Загадочный объект рядом со стройкой мкр. Кунай
Отправлено: 28.05.21 - 20:08
#29
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Серый волк:
На странице 160 --____
-----Там всего 156 страниц ??!
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Страница 2 из 2«12
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