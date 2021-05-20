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≡ Для кого переход? Приколы нашего городка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41563
Для кого переход? Приколы нашего городка
Отправлено: 20.05.21 - 13:51
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Буквально 2 недели назад аким Костаная отчитывал подрядчиков за некачественно выполненную работу. Касалось это и разметки. Ахметов поручил делать её… ночью. Видимо, чтобы не мешать потоку машин. Не знаю точно, когда сделали разметку пешеходного перехода на ул. Арыстанбекова (Жастар) между 8 и 9 микрорайонами. Но, скорее всего, действительно в тёмное время суток и без света фонарей.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21883
Re: Для кого переход? Приколы нашего городка
Отправлено: 20.05.21 - 13:51
#1
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Эххх, по - росе, в новых кроссовках... :lol: ;-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
118
Re: Для кого переход? Приколы нашего городка
Отправлено: 21.05.21 - 14:57
#2
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я по этому переходу тоже пару дней назад проходил. Думал, что в глазах что то не то. Оказывается с глазами то все в норме. Это с разметкой проблемы. Все как то коряво делают, убого. С принципом наверное сделаем тяп ляп, чтобы отстали и больше не заставляли
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7998
Для кого переход? Приколы нашего городка
Отправлено: 21.05.21 - 15:06
#3
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Цитата:
Буквально 2 недели назад аким Костаная отчитывал подрядчиков за некачественно выполненную работу. Касалось это и разметки.

Давно это было
Две недели срок то ого-го
Надо снова отчитать
Может разметку тогда будут наносить там где надо
А Юджин начнет по знакам ориентироваться
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
60
Re: Для кого переход? Приколы нашего городка
Отправлено: 21.05.21 - 18:04
#4
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сделайте еще фото на кольце. Пешеходная дорожкf там начинается от выхода на проезжую часть на стороне строительного колледжа (как и должна быть) и заканчивается на дороге с поворотом в сторону КГУ (мимо положенного места метров на 15)
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