Re: Для кого переход? Приколы нашего городка

Отправлено: - 14:57

я по этому переходу тоже пару дней назад проходил. Думал, что в глазах что то не то. Оказывается с глазами то все в норме. Это с разметкой проблемы. Все как то коряво делают, убого. С принципом наверное сделаем тяп ляп, чтобы отстали и больше не заставляли