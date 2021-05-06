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≡ Большая история маленького увольнения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41479
Большая история маленького увольнения
Отправлено: 06.05.21 - 11:02
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7 апреля административный суд признал виновным акима Костаная Кайрата АХМЕТОВА в том, что он не уволил по отрицательным мотивам руководителя управления физкультуры и спорта Гумара АБЗУЛИНОВА. Такую формулировку в приказе аким должен был указать из-за того, что Абзулинов взял в свой отдел Ержана АБДУЛЛИНА, ранее совершившего коррупционное преступление. В суде Ахметов объяснил: на момент подачи Абзулиновым заявления на увольнение по собственному желанию тот оспаривал постановление суда о незаконности принятия на работу Абдуллина. То есть, по сути, еще не был признан виновным. Как только Абзулинов проиграл апелляцию, Ахметов внес изменения в приказ о его увольнении. Гумар Абзулинов до сих пор себя не считает виновным и продолжает судиться, но уже в качестве и. о. директора ДЮСШ футбола. Как аукнулось «большое акиматовское дело» пятилетней давности нынешним чиновникам и легко ли коррупционным правонарушителям вернуться на госслужбу?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7913
Re: Большая история маленького увольнения
Отправлено: 06.05.21 - 11:02
#1
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Кратко о чем статья
-Зачем вы взяли на работу преступника??
-Он не преступник
-Да но ведь его судили!
-но не осудили же
-но подтвердили что он совершил коррупционное правонарушение
-да и что?
-как что?? Почему вы коррупционеров на работу берете?
-у него на лбу не написано что он коррупционер
-а справка при приеме на работу?
-ее отменили
-ну вы ведь должны были его знать по большому акиматовскому делу!!
-я не обязан знать всякие акиматовские дела в каждом районе или городе и уж темболее тех кто в них участвовал!
-наверно он ваш родственник?
-наверно, нет
-чем докажете?
-а с чего вы взяли что он мой родственник?
-читатели пишут
-аааа читатели пишут,а писатели читают
-Так значит всё-таки родственник?
-не, у меня и анкета имеется.....
Профайл
1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
33
Большая история маленького увольнения
Отправлено: 06.05.21 - 13:01
#2
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браво !
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
111
Re: Большая история маленького увольнения
Отправлено: 06.05.21 - 17:07
#3
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Абайка рассмешил. Хотя наверное именно так и было. Приняли по блату, а когда все всплыло наружу то уже заднюю включать поздно. Надо вилять
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