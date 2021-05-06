Re: Большая история маленького увольнения

Отправлено: - 11:02

Кратко о чем статья

-Зачем вы взяли на работу преступника??

-Он не преступник

-Да но ведь его судили!

-но не осудили же

-но подтвердили что он совершил коррупционное правонарушение

-да и что?

-как что?? Почему вы коррупционеров на работу берете?

-у него на лбу не написано что он коррупционер

-а справка при приеме на работу?

-ее отменили

-ну вы ведь должны были его знать по большому акиматовскому делу!!

-я не обязан знать всякие акиматовские дела в каждом районе или городе и уж темболее тех кто в них участвовал!

-наверно он ваш родственник?

-наверно, нет

-чем докажете?

-а с чего вы взяли что он мой родственник?

-читатели пишут

-аааа читатели пишут,а писатели читают

-Так значит всё-таки родственник?

-не, у меня и анкета имеется.....