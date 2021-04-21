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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 10:42
#2146
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Цитата:
maxsaf:
Вот именно. Восточная Европа она и в Африке - Восточная Европа))

Пишет мигрант с постсовесткого пространства
Иронично)
Цитата:
maxsaf:
А че тогда мне клипы скидываете? скидывайте тому, за кем следите)) с чего вы вообще решили что мне это интересно? Или все таки следите?))

Странно
Вроде как вы тут Иманбеком всем уши прожужали что он какой-то не такой музыкант)
Думал его творчество вам интересно)
Ну дык как сам клип то вам? А музычка? Перевод будет? Цитата:
гражданин СССР:
Не скули, бабай)))

Скулите вы с Алексом когда без корма остаётесь
Но не бойся земляк,скоро принесу))
Цитата:
alex_60:
рассмешил публику. с утра. вы- абайки95 -круглосуточно, даже в два часа ночи сканируете все абсолютно посты. работа такая.

Ваши не сканирую
Не имею возможности
Вы то на модерации то в бане
Так скоро работу потеряю)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 14:37
#2147
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Цитата:
гражданин СССР:
alex_60: рассмешил публику. с утра Он для этого и создан, народ смешить.

----Сам сказал , сам ответил ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 19:00
#2148
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Цитата:
abaika95:
Пишет мигрант с постсовесткого пространства

Вот именно - теперь есть с чем сравнивать))

Цитата:
abaika95:
Думал его творчество вам интересно)

Так все таки следите)) На самом деле творчество не интересно. Делает проходные вещи, которые даже с помощью именитых звезд хитами не становятся.
Печаль. :lol: Перевода не будет - не интересно. По поводу видео уже сказал - Борат 3. :lol: могли же на Мальдивы поехать клип снять - но нет, смысл пропадет) нужны хрущевки, руины, убитые дороги )) клип со смыслом :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 16:32
#2149
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ИМАНБЕКУ

Возможно, чересчур превознесу,
Но ТАСС уполномочен заявить,
Что чистый гений даже из Аксу
Способен всю планету удивить.
Его искусство - это старый хлеб,
Который диск-жокеи испекли.
Он сделал незамысловатый рэп
Известным в каждой точечке земли.
У новых роз есть необычный шип,
Который проколоть пространство смог. Король ремейков - больше не Филипп,
А славный казахстанский паренёк. Прославил Казахстан во много крат,
Чем каждый первый в иллюзорный век:
Так был забыт мифический Борат,
Его затмил реальный Иманбек.
Да, это шик и блеск, и красота!
Огонь таланта взял и доказал:
Бывает, что сбывается мечта,
Которую навряд ли он искал.
Диджей, предпочитающий кумыс,
Стоит в начале звёздного пути.
Не каждый бы от славы не прокис,
Когда тебе в районе двадцати!
Но не калиф на час, пожалуй, он,
Хотя большой удачей и пригрет:
У статуэток Grammy испокон
Ограничений в штуках точно нет. ​ 19.04.2021
Костанайский поэт Евгений Алексеев
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13885
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 16:45
#2150
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Цитата:
abaika95:
Да, это шик и блеск, и красота

Чересчур пафосно для такого уровня. Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова куда больше заслуживают таких слов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 17:37
#2151
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абайка95 сочкует.
весь акимат на уборке
мусора, а он сидит тут писюлькает.
наверное справка есть.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:09
#2152
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Цитата:
alex_60:
абайка95 сочкует. весь акимат на уборке мусора, а он сидит тут писюлькает. наверное справка есть.

Да эта справка называется "акимат надо мной власти не имеет"
Не люблю субботники это тоталитаризм и угнетение
Так что прекращай тут письлуькать и вперёд беги задрав штаны за акиматом в тоталитарное будущее)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:45
#2153
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Цитата:
abaika95:
задрав штаны за акиматом в тоталитарное будущее


ты похоже без штанов бежишь.
с песней-нас не догонишь..
но ты ошибаешься.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21660
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:49
#2154
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Цитата:
abaika95:
Не люблю субботники это тоталитаризм и угнетение

Субботники, провлдят и у нас.
В марте месяце. Убирают мусор,
вдоль ЖД и других местах.
И никакого тотализатора... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10193
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:52
#2155
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Цитата:
abaika95:
Да, это шик и блеск, и красота!

Простой народ всегда хотел иметь
Все это в потребительской корзинке
А вы пихаете ремикс им в рот
Имея ту корзинку без резинки
:lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.04.2021 - 19:27]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11691
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:52
#2156
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абайка95 видать неженка. пальчики
розовенькие. только для писюлькать.
а,да.портрет же уже описали раньше.
даже имя дали.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7695
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 21:32
#2157
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Цитата:
drakon:
Субботники, провлдят и у нас. В марте месяце. Убирают мусор, вдоль ЖД и других местах. И никакого тотализатора...

Тотализатор и тоталитаризм это немного разное) ну ладно тебе прощается)
Цитата:
maxsaf:
Простой народ всегда хотел иметь Все это в потребительской корзинке А вы пихаете ремикс им в рот Имея ту корзинку без резинки

Смысл сбитый какой-то
Что это всё народ хотел иметь в той корзинке?)
Учись у Евгения вот у него стихи норм
Особенно про Иманбека)
Цитата:
alex_60:
абайка95 видать неженка. пальчики розовенькие. только для писюлькать. а,да.портрет же уже описали раньше. даже имя дали.

Смотрю алекс опять подбухивать начал) ближе к выходным как всегда
Как-то странно тебя быстро из бана выпускают
Прям как по разнарядке
Прям как Навального
Для вида подержали в СИЗО и отпустили на работу))
Гапоничком подрабатываешь?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 22:09
#2158
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Цитата:
abaika95:
Как-то странно тебя быстро из бана выпускают

----Это точно . Меня 20 дней держали в *только чтение* , а тут через пару дней выпустили :-x Блат , наверное , где-то имеет ? :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3294
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 22:12
#2159
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Цитата:
alex_60:
весь акимат на уборке мусора

---А сам -то ходил ? Или только в своем гараже к традиционным первомайским шашлыкам ?? :lol:
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