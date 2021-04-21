Отправлено: - 10:42

maxsaf:

Вот именно. Восточная Европа она и в Африке - Восточная Европа))

maxsaf:

А че тогда мне клипы скидываете? скидывайте тому, за кем следите)) с чего вы вообще решили что мне это интересно? Или все таки следите?))

гражданин СССР:

Не скули, бабай)))

alex_60:

рассмешил публику. с утра. вы- абайки95 -круглосуточно, даже в два часа ночи сканируете все абсолютно посты. работа такая.

Цитата:Пишет мигрант с постсовесткого пространстваИронично)Цитата:СтранноВроде как вы тут Иманбеком всем уши прожужали что он какой-то не такой музыкант)Думал его творчество вам интересно)Ну дык как сам клип то вам? А музычка? Перевод будет? Цитата:Скулите вы с Алексом когда без корма остаётесьНо не бойся земляк,скоро принесу))Цитата:Ваши не сканируюНе имею возможностиВы то на модерации то в банеТак скоро работу потеряю)