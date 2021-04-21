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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 10:42
Цитата:
Пишет мигрант с постсовесткого пространства
Иронично)
Цитата:
Странно
Вроде как вы тут Иманбеком всем уши прожужали что он какой-то не такой музыкант)
Думал его творчество вам интересно)
Ну дык как сам клип то вам? А музычка? Перевод будет? Цитата:
Скулите вы с Алексом когда без корма остаётесь
Но не бойся земляк,скоро принесу))
Цитата:
Ваши не сканирую
Не имею возможности
Вы то на модерации то в бане
Так скоро работу потеряю)
maxsaf:
Вот именно. Восточная Европа она и в Африке - Восточная Европа))
Вот именно. Восточная Европа она и в Африке - Восточная Европа))
Пишет мигрант с постсовесткого пространства
Иронично)
Цитата:
maxsaf:
А че тогда мне клипы скидываете? скидывайте тому, за кем следите)) с чего вы вообще решили что мне это интересно? Или все таки следите?))
А че тогда мне клипы скидываете? скидывайте тому, за кем следите)) с чего вы вообще решили что мне это интересно? Или все таки следите?))
Странно
Вроде как вы тут Иманбеком всем уши прожужали что он какой-то не такой музыкант)
Думал его творчество вам интересно)
Ну дык как сам клип то вам? А музычка? Перевод будет? Цитата:
гражданин СССР:
Не скули, бабай)))
Не скули, бабай)))
Скулите вы с Алексом когда без корма остаётесь
Но не бойся земляк,скоро принесу))
Цитата:
alex_60:
рассмешил публику. с утра. вы- абайки95 -круглосуточно, даже в два часа ночи сканируете все абсолютно посты. работа такая.
рассмешил публику. с утра. вы- абайки95 -круглосуточно, даже в два часа ночи сканируете все абсолютно посты. работа такая.
Ваши не сканирую
Не имею возможности
Вы то на модерации то в бане
Так скоро работу потеряю)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 14:37
Цитата:
----Сам сказал , сам ответил
гражданин СССР:
alex_60: рассмешил публику. с утра Он для этого и создан, народ смешить.
alex_60: рассмешил публику. с утра Он для этого и создан, народ смешить.
----Сам сказал , сам ответил
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 19:00
Цитата:
Вот именно - теперь есть с чем сравнивать))
Цитата:
Так все таки следите)) На самом деле творчество не интересно. Делает проходные вещи, которые даже с помощью именитых звезд хитами не становятся.
Печаль. Перевода не будет - не интересно. По поводу видео уже сказал - Борат 3. могли же на Мальдивы поехать клип снять - но нет, смысл пропадет) нужны хрущевки, руины, убитые дороги )) клип со смыслом
abaika95:
Пишет мигрант с постсовесткого пространства
Пишет мигрант с постсовесткого пространства
Вот именно - теперь есть с чем сравнивать))
Цитата:
abaika95:
Думал его творчество вам интересно)
Думал его творчество вам интересно)
Так все таки следите)) На самом деле творчество не интересно. Делает проходные вещи, которые даже с помощью именитых звезд хитами не становятся.
Печаль. Перевода не будет - не интересно. По поводу видео уже сказал - Борат 3. могли же на Мальдивы поехать клип снять - но нет, смысл пропадет) нужны хрущевки, руины, убитые дороги )) клип со смыслом
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 16:32
ИМАНБЕКУ
Возможно, чересчур превознесу,
Но ТАСС уполномочен заявить,
Что чистый гений даже из Аксу
Способен всю планету удивить.
Его искусство - это старый хлеб,
Который диск-жокеи испекли.
Он сделал незамысловатый рэп
Известным в каждой точечке земли.
У новых роз есть необычный шип,
Который проколоть пространство смог. Король ремейков - больше не Филипп,
А славный казахстанский паренёк. Прославил Казахстан во много крат,
Чем каждый первый в иллюзорный век:
Так был забыт мифический Борат,
Его затмил реальный Иманбек.
Да, это шик и блеск, и красота!
Огонь таланта взял и доказал:
Бывает, что сбывается мечта,
Которую навряд ли он искал.
Диджей, предпочитающий кумыс,
Стоит в начале звёздного пути.
Не каждый бы от славы не прокис,
Когда тебе в районе двадцати!
Но не калиф на час, пожалуй, он,
Хотя большой удачей и пригрет:
У статуэток Grammy испокон
Ограничений в штуках точно нет. 19.04.2021
Костанайский поэт Евгений Алексеев
Возможно, чересчур превознесу,
Но ТАСС уполномочен заявить,
Что чистый гений даже из Аксу
Способен всю планету удивить.
Его искусство - это старый хлеб,
Который диск-жокеи испекли.
Он сделал незамысловатый рэп
Известным в каждой точечке земли.
У новых роз есть необычный шип,
Который проколоть пространство смог. Король ремейков - больше не Филипп,
А славный казахстанский паренёк. Прославил Казахстан во много крат,
Чем каждый первый в иллюзорный век:
Так был забыт мифический Борат,
Его затмил реальный Иманбек.
Да, это шик и блеск, и красота!
Огонь таланта взял и доказал:
Бывает, что сбывается мечта,
Которую навряд ли он искал.
Диджей, предпочитающий кумыс,
Стоит в начале звёздного пути.
Не каждый бы от славы не прокис,
Когда тебе в районе двадцати!
Но не калиф на час, пожалуй, он,
Хотя большой удачей и пригрет:
У статуэток Grammy испокон
Ограничений в штуках точно нет. 19.04.2021
Костанайский поэт Евгений Алексеев
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13885
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 16:45
Цитата:
Чересчур пафосно для такого уровня. Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова куда больше заслуживают таких слов.
abaika95:
Да, это шик и блеск, и красота
Да, это шик и блеск, и красота
Чересчур пафосно для такого уровня. Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова куда больше заслуживают таких слов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 17:37
абайка95 сочкует.
весь акимат на уборке
мусора, а он сидит тут писюлькает.
наверное справка есть.
весь акимат на уборке
мусора, а он сидит тут писюлькает.
наверное справка есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:09
Цитата:
Да эта справка называется "акимат надо мной власти не имеет"
Не люблю субботники это тоталитаризм и угнетение
Так что прекращай тут письлуькать и вперёд беги задрав штаны за акиматом в тоталитарное будущее)
alex_60:
абайка95 сочкует. весь акимат на уборке мусора, а он сидит тут писюлькает. наверное справка есть.
абайка95 сочкует. весь акимат на уборке мусора, а он сидит тут писюлькает. наверное справка есть.
Да эта справка называется "акимат надо мной власти не имеет"
Не люблю субботники это тоталитаризм и угнетение
Так что прекращай тут письлуькать и вперёд беги задрав штаны за акиматом в тоталитарное будущее)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:45
Цитата:
ты похоже без штанов бежишь.
с песней-нас не догонишь..
но ты ошибаешься.
abaika95:
задрав штаны за акиматом в тоталитарное будущее
задрав штаны за акиматом в тоталитарное будущее
ты похоже без штанов бежишь.
с песней-нас не догонишь..
но ты ошибаешься.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21660
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:49
Цитата:
Субботники, провлдят и у нас.
В марте месяце. Убирают мусор,
вдоль ЖД и других местах.
И никакого тотализатора...
abaika95:
Не люблю субботники это тоталитаризм и угнетение
Не люблю субботники это тоталитаризм и угнетение
Субботники, провлдят и у нас.
В марте месяце. Убирают мусор,
вдоль ЖД и других местах.
И никакого тотализатора...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:52
Цитата:
Простой народ всегда хотел иметь
Все это в потребительской корзинке
А вы пихаете ремикс им в рот
Имея ту корзинку без резинки
[Исправлено: maxsaf, 22.04.2021 - 19:27]
abaika95:
Да, это шик и блеск, и красота!
Да, это шик и блеск, и красота!
Простой народ всегда хотел иметь
Все это в потребительской корзинке
А вы пихаете ремикс им в рот
Имея ту корзинку без резинки
[Исправлено: maxsaf, 22.04.2021 - 19:27]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 18:52
абайка95 видать неженка. пальчики
розовенькие. только для писюлькать.
а,да.портрет же уже описали раньше.
даже имя дали.
розовенькие. только для писюлькать.
а,да.портрет же уже описали раньше.
даже имя дали.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 21:32
Цитата:
Тотализатор и тоталитаризм это немного разное) ну ладно тебе прощается)
Цитата:
Смысл сбитый какой-то
Что это всё народ хотел иметь в той корзинке?)
Учись у Евгения вот у него стихи норм
Особенно про Иманбека)
Цитата:
Смотрю алекс опять подбухивать начал) ближе к выходным как всегда
Как-то странно тебя быстро из бана выпускают
Прям как по разнарядке
Прям как Навального
Для вида подержали в СИЗО и отпустили на работу))
Гапоничком подрабатываешь?
drakon:
Субботники, провлдят и у нас. В марте месяце. Убирают мусор, вдоль ЖД и других местах. И никакого тотализатора...
Субботники, провлдят и у нас. В марте месяце. Убирают мусор, вдоль ЖД и других местах. И никакого тотализатора...
Тотализатор и тоталитаризм это немного разное) ну ладно тебе прощается)
Цитата:
maxsaf:
Простой народ всегда хотел иметь Все это в потребительской корзинке А вы пихаете ремикс им в рот Имея ту корзинку без резинки
Простой народ всегда хотел иметь Все это в потребительской корзинке А вы пихаете ремикс им в рот Имея ту корзинку без резинки
Смысл сбитый какой-то
Что это всё народ хотел иметь в той корзинке?)
Учись у Евгения вот у него стихи норм
Особенно про Иманбека)
Цитата:
alex_60:
абайка95 видать неженка. пальчики розовенькие. только для писюлькать. а,да.портрет же уже описали раньше. даже имя дали.
абайка95 видать неженка. пальчики розовенькие. только для писюлькать. а,да.портрет же уже описали раньше. даже имя дали.
Смотрю алекс опять подбухивать начал) ближе к выходным как всегда
Как-то странно тебя быстро из бана выпускают
Прям как по разнарядке
Прям как Навального
Для вида подержали в СИЗО и отпустили на работу))
Гапоничком подрабатываешь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 22:09
Цитата:
----Это точно . Меня 20 дней держали в *только чтение* , а тут через пару дней выпустили Блат , наверное , где-то имеет ?
abaika95:
Как-то странно тебя быстро из бана выпускают
Как-то странно тебя быстро из бана выпускают
----Это точно . Меня 20 дней держали в *только чтение* , а тут через пару дней выпустили Блат , наверное , где-то имеет ?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.04.21 - 22:12
Цитата:
---А сам -то ходил ? Или только в своем гараже к традиционным первомайским шашлыкам ??
alex_60:
весь акимат на уборке мусора
весь акимат на уборке мусора
---А сам -то ходил ? Или только в своем гараже к традиционным первомайским шашлыкам ??
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