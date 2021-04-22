Управление образования организовало пресс-тур по двум местным колледжам: высшему политехническому и строительному. Экскурсия состоялась после того, как «НГ» рассказала о планах закупить супердорогие ноутбуки для колледжа бытсервиса в рамках республиканской программы «Жас маман». Антикоррупционная служба считает цену этой госзакупки завышенной. Организаторы пресс-тура хотели показать, насколько уже приобретенное в рамках «Жас маман» оборудование современно и необходимо студентам. Техника действительно поразила брендовостью и дороговизной, но смысл ее покупки пока не ясен. Читать статью
Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать полноценные знания студентам...
Немного не понял вывод Писали писали сколько и какое оборудование крутое у студентов а в итоге вывели что это пыль в глаза..... По логике автора надо сначала здание отремонтировать а студенты пусть пока на палках учатся? Так это как раз и будет пыль в глаза,делать внешний вид красоты учреждения а внутри старье Цитата:
Дантист: Исходя из такой логики водителей автобусов нужно обучать на болидах Формулы-1.
Немного не корректный пример Водитель навороченного грузовика может легко работать на газончике А вот водитель газоничка не сразу разберётся в навороченном грузовике Так что пусть лучше студенты учатся на крутом оборудовании в колледже,деграднуть в рабочем плане до лопаты всегда успеют)
Уважаемая Ольга Лихограй, вот фото, сделанное прямо сейчас, на лабораторный корпус в котором вы были. Капремонт в колледже делали в 2018 году, в 19 и 20 проводили ремонт внутренних помещений. Пока студенты и преподы сидели по домам отремонтировали все аудитории! На данный момент в колледже нет ни одного ветхого или уставшего помещения! Откуда вы взяли старые крыши? Понимаю, было мало времени на осмотр, приезжайте еще, проведу вам полную экскурсию. А пока, ваши слова выглядят крайне необъективно и непрофессионально, как минимум... Выставляют наш колледж в неприглядном свете и перечеркивают работу наших людей. Комаров Денис, зам.директора по ИТ, КПВК
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать