Отправлено: - 11:10

Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать полноценные знания студентам...

Дантист:

Исходя из такой логики водителей автобусов нужно обучать на болидах Формулы-1.

Цитата:Немного не понял выводПисали писали сколько и какое оборудование крутое у студентов а в итоге вывели что это пыль в глаза.....По логике автора надо сначала здание отремонтировать а студенты пусть пока на палках учатся? Так это как раз и будет пыль в глаза,делать внешний вид красоты учреждения а внутри старьеЦитата:Немного не корректный примерВодитель навороченного грузовика может легко работать на газончикеА вот водитель газоничка не сразу разберётся в навороченном грузовикеТак что пусть лучше студенты учатся на крутом оборудовании в колледже,деграднуть в рабочем плане до лопаты всегда успеют)