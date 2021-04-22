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≡ «Жас маман», пыль в глаза да туман...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41390
«Жас маман», пыль в глаза да туман...
Отправлено: 22.04.21 - 09:52
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Управление образования организовало пресс-тур по двум местным колледжам: высшему политехническому и строительному. Экскурсия состоялась после того, как «НГ» рассказала о планах закупить супердорогие ноутбуки для колледжа бытсервиса в рамках республиканской программы «Жас маман». Антикоррупционная служба считает цену этой госзакупки завышенной. Организаторы пресс-тура хотели показать, насколько уже приобретенное в рамках «Жас маман» оборудование современно и необходимо студентам. Техника действительно поразила брендовостью и дороговизной, но смысл ее покупки пока не ясен.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7591
«Жас маман», пыль в глаза да туман...
Отправлено: 22.04.21 - 09:52
#1
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Учиться в старых корпусах с новым оборудованием - значительно лучше, чем в новых корпусах, но на морально и технически устаревшем.

Цитата:
Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать полноценные знания студентам...


Нет, это как раз выглядит как попытка разумно потратить ограниченный в размерах бюджет, с целью дать полноценные знания студентам.

[Исправлено: Валентин, 22.04.2021 - 09:53]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
764
Re: «Жас маман», пыль в глаза да туман...
Отправлено: 22.04.21 - 10:40
#2
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А потом выпускники будут работать штукатурами -малярами у частника, где кроме молотка мастерка ничего нет. Исходя из такой логики водителей автобусов нужно обучать на болидах Формулы-1.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7682
Re: «Жас маман», пыль в глаза да туман...
Отправлено: 22.04.21 - 11:10
#3
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Цитата:
Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать полноценные знания студентам...

Немного не понял вывод
Писали писали сколько и какое оборудование крутое у студентов а в итоге вывели что это пыль в глаза.....
По логике автора надо сначала здание отремонтировать а студенты пусть пока на палках учатся? Так это как раз и будет пыль в глаза,делать внешний вид красоты учреждения а внутри старье
Цитата:
Дантист:
Исходя из такой логики водителей автобусов нужно обучать на болидах Формулы-1.

Немного не корректный пример
Водитель навороченного грузовика может легко работать на газончике
А вот водитель газоничка не сразу разберётся в навороченном грузовике
Так что пусть лучше студенты учатся на крутом оборудовании в колледже,деграднуть в рабочем плане до лопаты всегда успеют)
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2737
Re: «Жас маман», пыль в глаза да туман...
Отправлено: 22.04.21 - 11:17
#4
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во-первых Siemens
во-вторых выглядит как рекламный материал :lol:
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k
§ kdn
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.21
Сообщений:
1
Re: «Жас маман», пыль в глаза да туман...
Отправлено: 22.04.21 - 12:31
#5
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Цитата:
не пора ли исполнить главную мечту студентов - обновить 40-50-летние строения?

Пока же попытка загрузить под старые крыши новомодную технику больше выглядит как желание пустить пыль в глаза на международном уровне, чем дать

Источник:




Уважаемая Ольга Лихограй, вот фото, сделанное прямо сейчас, на лабораторный корпус в котором вы были. Капремонт в колледже делали в 2018 году, в 19 и 20 проводили ремонт внутренних помещений. Пока студенты и преподы сидели по домам отремонтировали все аудитории! На данный момент в колледже нет ни одного ветхого или уставшего помещения! Откуда вы взяли старые крыши? Понимаю, было мало времени на осмотр, приезжайте еще, проведу вам полную экскурсию. А пока, ваши слова выглядят крайне необъективно и непрофессионально, как минимум... Выставляют наш колледж в неприглядном свете и перечеркивают работу наших людей.
Комаров Денис, зам.директора по ИТ, КПВК
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