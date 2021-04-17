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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 13:21
#2116
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Цитата:
drakon:
Новость из Рудного..


а причем тут абайка95?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
919
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 22:04
#2117
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В одной из частных школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи. Так в учебном заведении борются с расизмом и превосходством белой расы, пишет City Journal. «Мы больше не называем их законами Ньютона. Мы называем их тремя фундаментальными законами физики. Они (администрация школы — прим. "Ленты.ру") говорят, что нам нужно "децентрировать белизну"», — сказал один из старшеклассников в интервью изданию. По его словам, таким образом детей хотят научить мысли, что в физике есть что-то большее, чем Ньютон.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
919
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 22:07
#2118
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Власти американского штата Орегон нашли идею превосходства белой расы в традиционном курсе математики. По мнению департамента образования штата, она проявляется в сосредоточенности на поиске правильного ответа, сообщает Fox News. Так, департамент разослал учителям приглашения на микро-курс «Путь к математической справедливости» (Pathway to Math Equity Micro-Course). «Представление о том, что математика является чисто объективной, однозначно ложно, а преподавание ее еще в меньшей степени», — говорится на сайте курса. По мнению его авторов, убеждение в том, что существует объективность или нейтральность — это характеристика белого превосходства. Вместо привычного курса учителям рекомендуют использовать «этноматематику», которая выявляла бы способы использования математики для продвижения расизма.


[Исправлено: Coopidon, 17.04.2021 - 22:08]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6809
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 22:11
#2119
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Цитата:
Coopidon:
Власти американского

В союзе всё проще было, просто отправляли в спец. школу и никакого расизма. ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2338
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 23:10
#2120
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7659
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 01:52
#2121
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Алексу смотрю нынче корм не зашёл)
Аж покраснел весь от злобы
Ну ничего ничего потом вкуснее завезут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7659
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 02:01
#2122
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Цитата:
elektron:
Не ваши нам больше нравятся

Не мои? А чьи тогда? Своё ближе?))
Цитата:
elektron:
Это когда за китайцев встали и порт Артур? А кто пришёл с мировой? И чей Сахалин сегодня? Ай я яй

Странные какие-то интерпретации
А порт Артур сейчас чей?
А Дальний сейчас чей ?
И где весь флот лежит российский того времени? Возле острова Цусима
Позорное нарицание для Истории флота России
Цитата:
elektron:
А чего так. Лучше шаткий мир, чем война

Ну лучше мир чем такая победа в такой войне
Цитата:
elektron:
Каким образом? Вывели войска? Ну так это тоже не их война была, по приглашению пришли между прочим. США вон тоже выводят своих из Афгана. Они так везде пройграли Кроме Ирака и Ливии.

По какому приглашению?
По приглашению отряд ГРУ атаковал дворец президента?
Потом по приглашению вошла армия?
Опозорилась за 10 лет и вышла?)
Странное приглашение)
А так да и США проиграли
Целей своих не выполнили
Цитата:
elektron:
А это разве войной назвать можно? Просто политическое противостояние. Да нашлись ироды. Продали страну. В общем как то не складывается

Это у вас не складывается в Германии)
А в общем и целом все складывается
Если Соловьева не смотреть в итоге СССР продул холодную войну
Цитата:
elektron:
Опять европейский радел, как и кто там чего продул, сегодня видно

Да в Германии порядок)
А в России бабушки по помойкам лазиют
Видно прекрасно кто продул и первую и вторую
Цитата:
elektron:
Благодаря которой они вообще эти земли обрели. Ничего не поделаешь. Благодарность она разной бывает.

Ничего не поделаешь
Раз обрели независимость надо ее отстоять
Поляки тогда первой конной всыпали по первое число) нефиг лезть куда не звали
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