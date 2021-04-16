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≡ Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41356
Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
Отправлено: 16.04.21 - 12:14
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Видео, снятое в районе магазина "Березка" по ул. Чкалова в редакцию "НГ" прислал читатель Виталий. Эту брусчатку уложили здесь в прошлом году и весной она вся "пошла волнами".
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
102
Re: Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
Отправлено: 16.04.21 - 12:14
#1
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интересно акт приемки уже подписан?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
265
Re: Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
Отправлено: 16.04.21 - 12:29
#2
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Цитата:
рихард:
интересно акт приемки уже подписан?


Думаю что нет.Если Да то должна быть гарантия три года
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1154
Re: Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
Отправлено: 16.04.21 - 12:31
#3
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Пора привыкнуть наверное к этому, это так сказать казахстанский, костанайский стандарт. Ничего не могут сделать один раз и качественно.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
62
Re: Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
Отправлено: 16.04.21 - 13:11
#4
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Одного не понимаю, почему нельзя всё вовремя делать. В прошлом году ремонт начали на улицах Аль-фараби в районе "Радуги" и по Мауленова от Дощанова до Л.Беды. Начали всё разворотили ... и почти всё лето не работали, потом дело к холодам на улицах срочно появились рабочие, техника и как следствие ужасное качество работы. Но по Аль-фараби ещё куда ни шло, периодически появлялись пара рабочих и какой-нибудь трактор катался, использовали хорошие материалы, старались одним словом, но тоже закончили в притык к снегу. И рабочие всё резко пропадали где-то на месяц летом, а ещё подумала "наверно вирус всех скосил одновременно". А вот Мауленова - всё лето - развороченная дорога, тишина и мертвые с косами...
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T
* Tatyan
(Пользователи)
Регистрация:
16.04.21
Сообщений:
1
Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?
Отправлено: 16.04.21 - 13:47
#5
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