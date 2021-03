Отправлено: - 07:18

Coopidon:

Так ведь удалили его канал на ютубе. Иди поплачь!

Цитата:А я чет пропустил эту новость) да и че плакать, когда из каждого утюга слышишь это:Roses, I walked in the corner with the body screaming doloNever sold a bag but look like Pablo in a photoИ сразу настроение поднимается