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≡ «Оденем «голые» трубы». Большой улов возле «Балычка»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41142
«Оденем «голые» трубы». Большой улов возле «Балычка»
Отправлено: 11.03.21 - 09:45
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О нескольких оголенных участках на одной теплотрассе, расположенной за магазином «Балычок» - домом № 94 «Б» по ул. Дулатова, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ПРИХОДЬКО.

- Изоляция на теплотрассе разорвана сразу в нескольких местах, - рассказала она.
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Universer
§ Universer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.08.07
Сообщений:
37
Re: «Оденем «голые» трубы». Большой улов возле «Балычка»
Отправлено: 11.03.21 - 09:45
#1
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22 февраля отправлял фотки голых труб на почту - хоть бы мяу в ответ написали. Ктэк с октября обещает их залатать, плохо работаете.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
674
Re: «Оденем «голые» трубы». Большой улов возле «Балычка»
Отправлено: 16.03.21 - 15:45
#2
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Цитата:
Universer:
22 февраля отправлял фотки голых труб на почту

Адрес напомните, пожалуйста. Вполне возможно, что просто очередь не дошла - заявок много очень.
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Universer
§ Universer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.08.07
Сообщений:
37
«Оденем «голые» трубы». Большой улов возле «Балычка»
Отправлено: 17.03.21 - 09:02
#3
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Адрес напомните, пожалуйста. Вполне возможно, что просто очередь не дошла - заявок много очень.

пр. Абая, 68 с торца дома напротив тарлана
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
674
«Оденем «голые» трубы». Большой улов возле «Балычка»
Отправлено: 17.03.21 - 09:22
#4
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Цитата:
Universer:
пр. Абая, 68 с торца дома напротив тарлана

За 22 февраля письма с таким содержанием в нашей почте ng@ng.kz нет. Но заявку приняли, напишем и про эти трубы)
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