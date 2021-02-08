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Кто в курсе, что случилось на вокзале сегодня до полудня? Полиция где-то часов в 10 утра никого не пускала на перрон к поезду Алматы-Костанай. Все шли в здание вокзала. По громкой связи объявили, что произошла чрезвычайная ситуация, и просили сохранять спокойствие.