Отправлено: - 00:30

Гога:

Выполнил задание??

Гога:

Кстати , спасибо за новогоднее пожелание , чтобы коттедж не развалился Не было возможности сразу ответить.

Victor Yang:

В России - "событие века" - Навальный возвращается в Россию. На ЯПе и видео из самолёта, и из аэропорта. Люди с ума сошли - выдумали мессию себе.

Цитата:Ну поболтал же)Цитата:Ну я так и думал,что коттедж под самый новый год достраивал?)Цитата:Солженицын 2.0.Ниче уже не попишешьДругой оппозиции нет поэтому будем любить негодяя назло властиДетская логикаНу и аудитория у Навального детская либо которая мыслит по детскиБабушке назло уши отморожуТак было векамиСначала назло власти любили революционеров бомбистов убивающих чиновниковДобились своего,революционеры сели у властиНет опять все не такТеперь назло власти будем любить диссидентов и политических популистовДобились своего Солженицын,Горбач,Ельцин сели у властиОпять что-то не тоКого любить назло этой власти?Будем теперь вспоминать как раньше было хорошо и стабильноНу добились Путин сел на тронОооопять что то не такТеперь хотим опять свободыБудем любить популиста и ворюгуТак и будет кругами