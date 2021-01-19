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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 337 из 337«1...335336337
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20931
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 15:02
#5041
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абайка с алексом - молчат.
Наверное жлут - четверга... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 15:09
#5042
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Цитата:
drakon:
Наверное жлут - четверга...


да,в четверг ночью по нашему
начнется инаугурация Байдена
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20931
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 15:22
#5043
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Цитата:
alex_60:
начнется инаугурация Байдена

Вы - поедете? Привет Артёму... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 15:49
#5044
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Цитата:
drakon:
Вы - поедете?


из зарубежных стран только послы будут присутствовать.
может Кайрат как то по своим каналам только..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 18:01
#5045
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Цитата:
alex_60:

---Смотрел сайт про биатлон , что прислал ?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 18:25
#5046
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Цитата:
Гога:
Смотрел сайт про биатлон , что прислал ?


смотрел, они там все про своих ua
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2978
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.01.21 - 20:09
#5047
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Цитата:
alex_60:

---Ну это ясно , но анализ гонок - цифры - интересно .
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20931
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.21 - 16:57
#5048
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Въезд в город. Поворот на Больницу.

Время 08.23.Рассветает... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.21 - 17:23
#5049
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Цитата:
drakon:
Поворот на Больницу

uid Цитата:
drakon:
Время 08.23.


что, заболел?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20931
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.21 - 18:53
#5050
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Цитата:
alex_60:
что, заболел?

На вакцинацию,записываться,
ездил... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10575
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.21 - 19:02
#5051
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Цитата:
drakon:
На вакцинацию,записываться


в Германии десять человек... того
после вакцинации.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20931
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.01.21 - 19:55
#5052
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Цитата:
alex_60:
после вакцинации.

А я записался на, Казахстанскую.
Очередь через 3 года и
я буду первым... :lol: ;-)
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