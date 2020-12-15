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ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40533
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 17:09
Согласно новому постановлению №62, работу некоторых предпринимателей теперь будут ограничивать только по воскресеньям. В субботы и праздничные дни их деятельность разрешена.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7070
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 17:09
Цитата:
Не надоела ли эта игра в "ходит-не ходит"? Как люди должны угадывать? Не у всех есть инстаграмы и соц сети. Вчера по всем сми раструбили, что не будут ходить автобусы на этих праздниках. Что случилось? Спад в 0,1% повлиял или просто знамение свыше было не портить дэнь нэзалэжности?
Самим не смешно? Чем 18-ое отличается от 17-го в плане риска заболеть? НИ ЧЕМ!!! Тогда для чего эта бурная изобразительная деятельность? Но всё же радует, что автобусы вернутся... сторговались взамен на установку валидаторов?
деятельность которых приостанавливается в воскресные дни, могут работать 16-го, 17-го, 19-го и 20 декабря. Выходной день с воскресенья, 20 декабря, перенесен на пятницу, 18 декабря, соответственно, 18 декабря они не могут работать,
Не надоела ли эта игра в "ходит-не ходит"? Как люди должны угадывать? Не у всех есть инстаграмы и соц сети. Вчера по всем сми раструбили, что не будут ходить автобусы на этих праздниках. Что случилось? Спад в 0,1% повлиял или просто знамение свыше было не портить дэнь нэзалэжности?
Самим не смешно? Чем 18-ое отличается от 17-го в плане риска заболеть? НИ ЧЕМ!!! Тогда для чего эта бурная изобразительная деятельность? Но всё же радует, что автобусы вернутся... сторговались взамен на установку валидаторов?
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 103
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 17:32
постановление 61 автобусы ходить не будут.постановление 62 автобусы ходить будут.постановление 63 ждем.будут не будут
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.12
- Сообщений:
- 22
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 18:26
C друг другом противоречащими постановлениями проще штрафовать . Они сами уже не знают кому и когда можно работать , главное в воскресенье никому нельзя
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 18:32
Цитата-/Самим не смешно? Чем 18-ое отличается от 17-го в плане риска заболеть? НИ ЧЕМ!!!/
Бабушка опять недовольна
А как там другие регионы что в красную зону ушли прям на праздники?
Бабушка опять недовольна
А как там другие регионы что в красную зону ушли прям на праздники?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10041
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 19:12
Главное чтобы аульные не заполонили город.
А то ринутся все завтра в трц, термопарки...
А то ринутся все завтра в трц, термопарки...
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 19:31
— Говори, мудрейший!
— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон… Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон…
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания… А почему я?
— Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
Волшебная лампа Алладина
— Когда принцесса видит сон про не сон, ей кажется, что сон не сон про сон, а думает что сон про не сон… Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон…
— А что скажет наимудрейший?
— Поистине, пути всезнания неисповедимы, осознание знания есть признак незнания, осознание незнания… А почему я?
— Ээээ… Повелеваем про сон сказать, что это не сон, а сон — это пронесон!
Волшебная лампа Алладина
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 19:33
Вот такой вот пронесон🤣😜
И пятница это воскрессение
Дэбилы, чё тут ещё сказать
И пятница это воскрессение
Дэбилы, чё тут ещё сказать
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 19:34
Цитата-/Главное чтобы аульные не заполонили город.А то ринутся все завтра в трц, термопарки.../
А что Макс разве вернулся из Канады? Аульный вроде только он один здесь был)
А что Макс разве вернулся из Канады? Аульный вроде только он один здесь был)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.20
- Сообщений:
- 2
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 22:44
А кинотеатры то что не открыли? Можно также рассаживать через два кресла, все равно больше никогда и не ходило.
Или они не заплатили как термапарк?
Или они не заплатили как термапарк?
Re: ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и...
Отправлено: 15.12.20 - 23:10
Цитата-/Или они не заплатили как термапарк?/
Ого а что термопарк заплатил? И бани и автобусы тоже? Ну такое нельзя держать в себе,секретные документы в студию!
Ого а что термопарк заплатил? И бани и автобусы тоже? Ну такое нельзя держать в себе,секретные документы в студию!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 9301
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 15.12.20 - 23:56
Цитата:
А остальные кто - временные арендаторы сёл и деревень?
abaika95:
А что Макс разве вернулся из Канады? Аульный вроде только он один здесь был)
А что Макс разве вернулся из Канады? Аульный вроде только он один здесь был)
А остальные кто - временные арендаторы сёл и деревень?
К
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.19
- Сообщений:
- 2
ТРЦ, аквапаркам и автобусам разрешили работать в праздники и по субботам в Костанайской области
Отправлено: 16.12.20 - 01:48
Тысяча извинений, но за такой комментарий не хотите извиниться? Чем вас "аульные" не устроили? Или вы из тех, кто всех приезжих до сих пор "лимитой" называет? Где больше заражённых? Уже порядком надоело, что кто ведёт себя как животное, тех колхозом называют.
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