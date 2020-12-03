Отправлено: - 20:21

Здравствуйте, хочу осветить проблему. Вот о чем. Летом в районе Колёсные ряды наконец начали проводить газ. Но на дворе уже декабрь, к тому же стоят существенные морозы, а газа до сих пор нет!!! Конечно, в домах остались печки на дровах и угле. Но печка отапливает только одну комнату, потому что трубы отопления отрезаны и переделаны под газ. А как быть с другими комнатами?? В домах живут и пожилые люди и дети! У многих в домах погреба с картошкой. Это же второй хлеб! Она замёрзнет! Так Нам, например, пришлось поднять её с погреба, потому что трубы отопления перемерзли! Хотелось бы знать, до каких пор будет продолжаться это безобразие и издевательство над людьми??? На многочисленные звонки в акимат города специалисты толком ничего не говорят, никаких конкретных сроков подачи газа не называют!!! Люди обогреваются электроприборами, которые использовать небезопасно!!! А впереди у нас, как известно, выборы! И с каким же настроением жители колёсных рядов должны идти на них?? А это все таки 200, по словам, работников акимата, абонентов!