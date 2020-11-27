Отправлено: - 13:14

ACROS:

Для этого пишется приказ по организации или учреждению: кому и для чего передаётся право распоряжаться ЭЦП руководителя. Это и есть ЗАКОННЫЙ способ передачи ЭЦП.

[Исправлено: Нурбанчик, 28.11.2020 - 13:19]

Цитата:Нет, это также незаконно.Необходимо получить ЭЦП на сотрудника юр. лица и оформить на такого сотрудника доверенность на право подписания договоров или иных действий (подачи заявок, подписания писем, получения документов и т.п.) от имени юр.лица в том числе с помощью ЭЦП. Так же на сайт электронных госуслуг вносится дополнительная информация о доверенном лице организации на имя которого выдана доверенность, для идентификации ЭЦП доверенного лица как представителя (сотрудника) юр.лица.