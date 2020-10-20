Отправлено: - 12:21

ИЗБАВЛЯЕМ ДОМ ОТ ШЕРСТИУ тех людей. у которых в доме есть домашние питомцы, постоянно возникает проблема с очисткой квартиры от шерсти.Ею забиваются ковры, покрытия, кресла, она скапливается по углам. Каждый хозяин избавляется от нее по-своему, но одно общее у всех - без пылесоса не обойтись. Предлагаемые способы лишь дополняют и облегчают уборку шерсти перед работой с пылесосом.ОКОННЫЙ СКРЕБОК. Он резиновый и им удобно не только отмывать стенки душевой кабины, но и собирать шерсть.РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ. Есть у каждой хозяйки и нет разницы, толстые или тонкие. Они одинаково собирают шерсть с ковров. Предварительно их надо намочить водой и тереть ими ковер, приставшую шерсть смыть под струей воды.ЛИПКАЯ ЛЕНТА ИЛИ СКОТЧ. Обернуть валик липкой лентой или скотчем липкой стороной наружу и проводить по коврам и другим местам, затем пропылесосить.ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК. Помните из детства - потереть шарик сухой рукой и он начинает притягивать ваши волосы? Так и здесь.КАУЧУКОВАЯ ЩЕТКА. Также реально очищает от шерсти.ПЕМЗА. Кусочек пемзы реально своими шероховатостями захватывает шерсть с ковра.САЛФЕТКИ ДЛЯ СТИРКИ. Есть, оказывается, еще и такая вещь, которая помогает при стирке белья. Но если ею обернуть швабру, то она поможет собрать шерсть из разных углов.Еще раз напомню, что после всех этих манипуляций надо поработать пылесосом. Удачи!