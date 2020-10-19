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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 312 из 312«1...310311312
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.10.20 - 15:41
#4666
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так сколько яичко то весит?
судя по молчанию, по госту не проходит.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20310
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.10.20 - 15:50
#4667
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Цитата:
alex_60:
судя по молчанию, по госту не проходит.

Никак не могу весы, к яичку - подстроить... :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.10.20 - 19:16
#4668
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Цитата:
drakon:


Ты четыре взвесь, и раздели на четыре.
Получишь вес одного яйца.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20310
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.10.20 - 17:26
#4669
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Вот эта штука была у нас сегодня на обед.

Вот вкусняшка. Главное правильно - сварить.
Варится она 25-30 минут.Так указано на
коробке. С мясом - ваще вкусняшка... ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20310
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.10.20 - 12:00
#4670
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Алекс, поздравляем Тебя!

с Юбилеем!!!
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20310
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.10.20 - 12:18
#4671
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Мы перевели стрелки часов,
на 1 час - назад.
Возможно последний раз... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20310
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.10.20 - 12:24
#4672
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Всех, поздравляем!

:lol: :oops: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.10.20 - 12:26
#4673
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Цитата:
drakon:


Спасибо огромное.
Мне приятны такие поздравления.
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