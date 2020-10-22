Отправлено: - 22:58

Muad Dib:

Только уверен на 100%, эти как и все другие выборы у нас носят чисто формальный характер.

alex_60: я в этом веке ни разу ни на какие "выборы" не ходил

Цитата:Цитата:Вы обязаны пойти, иначе фокусники работу потеряют))