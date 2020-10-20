Отправлено: - 19:43

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=40231?1603201022 президент авиакомпании Питер Фостер. Источник:

Читаю последний абзац, как у вас, оказывается, все хорошо, ну просто супер.Так что же вы все-таки скукоживаетесь? Стало быть ваши данные не такие уж и достоверные?И, воообще,Цитата:это что за чел? Почему не "коренных" фамилий?