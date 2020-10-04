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≡ Найден простой способ борьбы с коронавирусом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40022
Найден простой способ борьбы с коронавирусом
Отправлено: 04.10.20 - 11:26
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Был проведен эксперимент, который показал хорошие результаты. Ученые предложили разделить участников на несколько групп, в каждой из которых было по пять подтвержденных пациентов с COVID-19. Возраст участников был от 22 до 56 лет.
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L
§ Lamka
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.02.13
Сообщений:
325
Re: Найден простой способ борьбы с коронавирусом
Отправлено: 04.10.20 - 11:26
#1
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Цитата:
Выяснилось, что полоскание горла с растворами на основе соды, соли, йода, прополиса

ждём вторую волну "имбиря" :lol:
"пойти что ли соды купить" - подумал весь город...
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
43
Re: Найден простой способ борьбы с коронавирусом
Отправлено: 04.10.20 - 11:34
#2
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Сначала руки моём,потом горло прополаскивать будем и следующий шаг мытьё ног и пятой точки на всякий случай!!
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