Богата наша жизнь на противоречия. С одной стороны, правительство пытается спасти малый и средний бизнес от «коронакризиса»: вводит налоговые льготы, отсрочки по кредитам. В то же время раз за разом всплывают скандалы, в которых государство не просто не помогает, но еще и пытается вколотить дополнительный гвоздь в крышку гроба с короткой надписью МСБ. При этом чиновники заявляют, что они просто выполняют свою работу. А предприниматели говорят, что власть, наказывая их, пытается восполнить оскудевшую госказну.
в 2015 году М. Телибеков, СМК, предлагал, но видно депутаты не поддержали. вот его предложение. //«Каждый казахстанец, состоящий в законном браке, обязан заплатить налог в размере 584 тенге за 1 половой акт. Если половой акт состоялся в гражданском браке, то налог составит 748 тенге. Внебрачный половой акт – 1893 тенге. Половой акт представителей сексуальных меньшинств – 2741 тенге. Нетрадиционный половой акт – 4892 тенге», - определили предположительные налоговые ставки в СМК. Также в заявлении отмечено, что продолжительность акта не должна превышать 14 минут, в противном случае вводятся специальные коэффициенты, а для иностранцев расценки увеличиваются в два раза. //
Цитата-/Вывеска на магазине не онлайн платформа, на ней не заработаешь./
Так и судят ваших блогеров за "скрытую" рекламу,тоесть человек может и не зарабатывал на этой рекламе а путем поста о каком либо товаре просто зазывал подписчиков (клиентов) а его за это штрафуют, чем это отличается от нашей ситуации с вывесками на кафе?
Я это предвидел ( я же СОЦИОЛОГ) сразу, после указа второго Президента, о списании с МСБ трёхлетнего индивидуального подоходного налога. Зачем и для чего и для КОГО он ЭТО сделал, с какой целью, и КТО его об этом просил - непонятно. Ведь образовалась ДЫРА в бюджете, и её надо восполнять - вот мытари и стараются.
abaika95: Так и судят ваших блогеров за "скрытую" рекламу
Вот именно за рекламу, а на магазине информация вывешена. Её ведь не видят миллионы, только проходящие мимо. А то так можно и щит с плакатом колеса на шиномонтажке рекламой посчитать. А то и знак указывающий, что в той стороне Костанай, чем не реклама?
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