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≡ Спор о вывесках на фоне карантина
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39931
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
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Богата наша жизнь на противоречия. С одной стороны, правительство пытается спасти малый и средний бизнес от «коронакризиса»: вводит налоговые льготы, отсрочки по кредитам. В то же время раз за разом всплывают скандалы, в которых государство не просто не помогает, но еще и пытается вколотить дополнительный гвоздь в крышку гроба с короткой надписью МСБ. При этом чиновники заявляют, что они просто выполняют свою работу. А предприниматели говорят, что власть, наказывая их, пытается восполнить оскудевшую госказну.

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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20074
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 03:24
#30
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Цитата:
abaika95:
Так по факту,с вывесок на магазине берут налог в Германии?

А в Казахстане, ввели уже налог на секс?... :lol: :oops: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5100
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 10:07
#31
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Цитата-/в Казахстане, ввели уже налог на секс?./


Нет, мы же не в Германии живём)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 10:10
#32
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Цитата:
abaika95:
Так по факту,с вывесок на магазине берут налог в Германии?


Я такого налога даже и не встречал ещё. А вот расходы на "рекламу" любой может списать с налогов, в ежегодной налоговой декларации. всё с точностью до наоборот :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9402
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 10:24
#33
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Цитата:
drakon:
А в Казахстане, ввели уже налог на секс?.


в 2015 году М. Телибеков, СМК, предлагал,
но видно депутаты не поддержали.
вот его предложение.
//«Каждый казахстанец, состоящий в законном браке,
обязан заплатить налог в размере 584 тенге за 1 половой акт.
Если половой акт состоялся в гражданском браке, то налог составит 748 тенге.
Внебрачный половой акт – 1893 тенге.
Половой акт представителей сексуальных меньшинств – 2741 тенге.
Нетрадиционный половой акт – 4892 тенге», -
определили предположительные налоговые ставки в СМК.
Также в заявлении отмечено, что продолжительность акта не должна превышать 14 минут,
в противном случае вводятся специальные коэффициенты,
а для иностранцев расценки увеличиваются в два раза. //

[Исправлено: alex_60, 18.09.2020 - 10:25]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5100
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 10:38
#34
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Цитата-/
А вот расходы на "рекламу" любой может списать с налогов, в ежегодной налоговой декларации. всё с точностью до наоборот/



А тут пишут судятся у вас,чтож с налогов не списали ?)


https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%B7%D0%B0-instagram/a-48199456




Цитата-/в 2015 году М. Телибеков, СМК, предлагал,но видно депутаты не поддержали./


Знатный тролль типо Жирика
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 10:49
#35
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Цитата:
abaika95:
А тут пишут судятся у вас,чтож с налогов не списали ?)

Вас опять не в ту степь несёт :-) Причём тут инстаграм, интернет платформа с блогерами? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5100
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 10:55
#36
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Цитата-/Вас опять не в ту степь несёт Причём тут инстаграм, интернет платформа с блогерами/



Вроде как о рекламе речь ведем?
И у вас есть закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией
И этот закон применим в любой сфере деятельности хоть в интернете хоть на вывесках

Или ЭТО ДРУГОЕ? )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 11:07
#37
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Цитата:
abaika95:
Или ЭТО ДРУГОЕ? )

Ну как бы объяснить, если вы не прикидываетесь конечно. :-) Конeчно другое. Вывеска на магазине не онлайн платформа, на ней не заработаешь. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5100
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 18.09.20 - 11:23
#38
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Цитата-/Вывеска на магазине не онлайн платформа, на ней не заработаешь./


Так и судят ваших блогеров за "скрытую" рекламу,тоесть человек может и не зарабатывал на этой рекламе а путем поста о каком либо товаре просто зазывал подписчиков (клиентов) а его за это штрафуют, чем это отличается от нашей ситуации с вывесками на кафе?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
998
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 23.09.20 - 22:39
#39
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Цитата:
abaika95:


Я это предвидел ( я же СОЦИОЛОГ) сразу, после указа второго Президента, о списании с МСБ трёхлетнего индивидуального подоходного налога. Зачем и для чего и для КОГО он ЭТО сделал, с какой целью, и КТО его об этом просил - непонятно. Ведь образовалась ДЫРА в бюджете, и её надо восполнять - вот мытари и стараются.

[Исправлено: ACROS, 23.09.2020 - 22:41]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5624
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 23.09.20 - 22:48
#40
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О ACROS напомнил. ;-) Цитата:
abaika95:
Так и судят ваших блогеров за "скрытую" рекламу

Вот именно за рекламу, а на магазине информация вывешена. Её ведь не видят миллионы, только проходящие мимо. А то так можно и щит с плакатом колеса на шиномонтажке рекламой посчитать. ;-)
А то и знак указывающий, что в той стороне Костанай, чем не реклама?
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