Саша Барон Коэн уже снял и показал фильм "Борат 2"
Отправлено: 14.09.20 - 10:55
Представитель 20th Century Fox, кому Саша Барон Коэн показал фильм, немного поделился информацией об эпизодах фильма. Так Борат в период пандемии не пользовался маской, в связи с чем для соблюдения требований карантина за ним следили агенты казахстанской СЭС и полиции из города Custanay Читать новость
Цитата-/Представитель 20th Century Fox, кому Саша Барон Коэн показал фильм, немного поделился информацией об эпизодах фильма./
Цитата-/Как сообщает развлекательный веб-сайт collider.com,/
Странно что по ссылке такой белеберды про СЭС и Костанай ничего не пишут)
Наоборот у мноиж кинокртиков есть мнение что в основу фильма будет положена современная политическая нестабильность в США
Потмоучто и первый Борат был не про Казахстан,фильм был про американские стереотипы и про высмеивание американцев и всяких приезжих в первую очередь) и да про Казахстан тоже было смешно) наши не поняли,обиделись и в итоге ещё стало смешнее) взять румынскую деревню показать как Казахстан а Еврея и Армянина которые в фильме говорят на своих языках выдавать за казахов Бората и Азамата)) нраица)
Детский сад какойто,называеться дядя "юля" встал не стой ноги и начал везде утренней птичкой петь) нехАроший) тогда уже весь форум надо включать в сюжет,с серыми волками из России, с дядьками которые прикидываются тетьками и жителями Германии) вот тогда точное описание современной информационной реальности Казахстана получиться) нраица)
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