Y





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 31.08.20 (Пользователи)

Отправлено: - 22:05 Около трех лет уже говорится и пишется о том, что распыление атмосферных аэрозолей неблаготворно влияет на здоровье людей. С самого начала предупреждалось и о возможности возникновения болезни Моргеллонов, но Министерство Здравоохранения продолжает упорно замалчивать факт, что эта болезнь уже широко распространилась по Украине (да и не только на Украине)… Признать этот факт означает согласиться с тем, что это заболевание связано с активным распылением химтрейлов, чего они панически боятся. Американский ученый Клиффорд Карником уже давно изучает эту необъяснимую болезнь и считает, что наночастицы атмосферных аэрозолей благодаря своей высокой проникающей способности попадают через органы дыхания в кровь и приводят к повреждению эритроцитов. Если кто-либо решит эту задачу, как восстановить эритроциты, тогда, возможно, мы получим лекарство от этого заболевания. Но лекарство, разумеется, не решит саму проблему распыления ядов в атмосфере. Её нужно вскрывать и бороться с этим негативным явлением. Заражение воздуха атмосферными аэрозолями приводит к массовым заболеваниям дыхательной системы, провоцированию астматических приступов, различным видам аллергий, аномальному насморку и хроническому сухому кашлю. Массовые эпидемии всяческих мутирующих гриппов также провоцируются химтрейлами, потому что они, как правило, возникают поздней осенью и весной, когда наблюдается повышенная влажность воздуха. Водяные пары, насыщенные аэрозолями, превращаются в ядовитые растворы (выделено – ред. ) К сожалению, общественность не воспринимает эту проблему всерьёз.