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≡ «Для детей - история, для меня - жизнь»
 
 
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§ NG.kz
«Для детей - история, для меня - жизнь»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39721

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первоначально в пристройке возле дома жительница села Заречное Любовь ШМОРГАЛ планировала обустроить продуктовый магазин. Но бизнес просуществовал недолго. Сейчас там вместо колбасы и печенья соседи и гости могут увидеть пионерский галстук, партийные билеты, старинные часы, советские сигареты и даже статуэтки из блокадного Ленинграда.
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§ Козлов я
Re: «Для детей - история, для меня - жизнь»
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1712

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.08.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий, а не можете мне в личку скинуть контакты Любови? Я мог бы ей кое-что подвезти.
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: «Для детей - история, для меня - жизнь»
Г


(Журналисты)
Сообщений:
38

Регистрация:
01.03.19
Отправлено: 27.08.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а не можете мне в личку скинуть контакты Любови?

Отправил в личные сообщения.
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