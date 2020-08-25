ZXC Re: Кому тротуар, а кому парковка #3 Z





(Полноправные пользователи) Сообщений: 101

Регистрация: 29.10.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью дороги, с полным или частичным заездом на него, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам при условии, что это не будет препятствовать движению пешеходов.



Статья 597Нарушение правил остановки или стоянки ТС 1. Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи, влечёт штраф в размере 5 МРП (12 625 тенге). 2. Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, а также остановка или стоянка ТС на клумбах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП (25 250 тенге).