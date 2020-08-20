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≡ Цивилизации НЕТ! Улица ШИПИНА 2020 год
 
 
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§ NG.kz
Цивилизации НЕТ! Улица ШИПИНА 2020 год
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39659

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 20.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Мы живём на улице Шипина (между 1 мая и Козыбаева). У нас на улице не то, что ходить невозможно,даже ездить на легковых автомобилях невозможно.
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§ Rexyn
Re: Цивилизации НЕТ! Улица ШИПИНА 2020 год
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
230

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 20.08.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ГКП «Костанай-Су» сообщили, что работы по планировке данного участка выполнены 19.08.2020 года подрядной организацией ТОО «Акмолатранстехмонтаж».




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§ wasde123
Цивилизации НЕТ! Улица ШИПИНА 2020 год
w


(Пользователи)
Сообщений:
4

Регистрация:
02.08.19
Отправлено: 20.08.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может и работа выполнена, а месиво на дороге так и осталось!!!!!!!!! Теряем набойки от обуви в грязи!!!!!!!!!!!!
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