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≡ Микрорайон Аэропорт и креозот
 
 
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§ NG.kz
Микрорайон Аэропорт и креозот
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39573

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 08.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу оставаться в стороне событий, т.к касается и меня тоже. Дело в том, что недавно в микрорайоне Аэропорт появился ужасный запах. Как выяснилось, запах креозота от работающего рядом с нами предприятия. Соседи ходили на эту базу, начальник ответил, что у него имеются все разрешительные документы на работу.
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* drakon
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19757

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 08.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЖД шпалы, до сих пор-
пропитываете?... :lol: :-o
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§ Козлов я
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1648

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 09.08.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ЖД шпалы, до сих пор- пропитываете?...

Не, на хлеб намазываем...
Не дадим, самим не хватает!
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§ ZXC
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
96

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 09.08.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может с утра и креозотом воняло.
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§ Горожанин_kst
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1686

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Давно уже на бетонку меняют.
Хз что у него за технологии.
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§ Сергей kst
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
168

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 10.08.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Креозот — маслянистая бесцветная жидкость, получаемая из древесного и каменного угля. Состоит главным образом из крезолов и сильно пахнущего гваякола. Используется для пропитки шпал и деревянных опор для защиты от гниения. Само по себе это вещество — сильный яд и канцероген.
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§ Vit
Микрорайон Аэропорт и креозот
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9649

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крутой район. То их подземными водами фундамент размывают, то воздух травят. То блок посты ставят на время карантина.
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* drakon
Микрорайон Аэропорт и креозот
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19757

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 10.08.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Крутой район.

Стратегический - объект,
аэропорт... :-o
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§ Vit
Микрорайон Аэропорт и креозот
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9649

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Конечно стратегический. Столько бабла туда выкинули Теперь не кто не хочет отвечать. Главное щас надо время протянуть, а потом все само рассосётся. Станет в порядке вещей креозот не вонять а пахнуть, вода в подвале это как в порядке вещей. Люди привыкнут)) а дома потихоньку рассыпятся. А район превратился в гетто и не кто уже не будет обращать внимание) .
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