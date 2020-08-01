Тот самый Re: Пандус - для инвалидов? #2 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 864

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:42 Со времён Древнего Рима существует хорошая традиция для инженеров-строителей - первым испытывать своё творение на прочность. В царской России когда инженер сдавал построенный ЖД-мост, то он и его команда спускались в люльке под него, а сверху загоняли 6 паровозов. Плохо строишь - сам виноват.



Во время сдачи таких домов надо брать руководство застройщика, проектировщиков, представителей акимата (принимающие такие дома), давать им самую обычную инвалидную коляску и пусть попробуют подняться-спуститься на ней. На новой набережной в КЖБИ тоже очень крутые пандусы, там их всех можно было просто спустить в Тобол с тех пандусов.