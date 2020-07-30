Серый волк Re: Установка дорожных знаков в Костанае #2





(Пользователи) Сообщений: 11269

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:26 Можно было предположить, что это 109 создано, чтоб хомо сапиенс костанаекус, доведенный абсурдистаном до полного офигивания мог тута высказаться.

Ну примерно как в мусорное ведро поорать.

Но дело в том, что в настоящее время язык изъяснения хомо-акиматикусов так сильно уплыл в понятиях, что нужны особые толмачи, переводящие на их коррупционно-чиновничий. Так что при всём желании они вас понять не смогут.

Их умы.... тпрууу, то есть то, что вместо них, вас понять не сможет никаким образом абсолютно.

Да и толмачи мало помогут.

Словарный запас этого изолированного сообщества в их обиталище стал крайне скуден. Из более-менее понятных вырвающихся среди нечленораздельностей звуков можно ещё с огромным трудом вычленить звуки: тендер-тендер, откат, печать, ууууу, ааааа, переименовать, цифровизация, цифровизация, обрезка, уууу, тауелсиздик, подрядчик, колесо.