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§ NG.kz
Установка дорожных знаков в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39520

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел написать по поводу работы службы 109. Я не понимаю, для кого эта организация, которая существует на бюджетные деньги
Год назад обращался по поводу установки знаков "Пешеходный переход" на перекрестке улиц Чернышевского-Строительная. Тогда создали какой-то вид работы, кто-то даже перезвонил, но ничего ни изменилось.
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§ Сергей kst
Re: Установка дорожных знаков в Костанае
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 30.07.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я понимаю,служба 109 только принимает заявки с присвоением номера.А затем передает их в компетентные службы так сказать.
Я так же давал заявку,на устранение повреждений в асфальте.Заявку приняли 11.06.2020г.До сих пор устраняют.Говорят заявку передали в отдел ЖКХ.В понедельник дозвонился до ЖКХ,еще раз все уточнили,сказали будем решать.Ну ждемс...
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§ Серый волк
Re: Установка дорожных знаков в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11269

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 31.07.20 - 03:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно было предположить, что это 109 создано, чтоб хомо сапиенс костанаекус, доведенный абсурдистаном до полного офигивания мог тута высказаться.
Ну примерно как в мусорное ведро поорать.
Но дело в том, что в настоящее время язык изъяснения хомо-акиматикусов так сильно уплыл в понятиях, что нужны особые толмачи, переводящие на их коррупционно-чиновничий. Так что при всём желании они вас понять не смогут.
Их умы.... тпрууу, то есть то, что вместо них, вас понять не сможет никаким образом абсолютно. :lol:
Да и толмачи мало помогут.
Словарный запас этого изолированного сообщества в их обиталище стал крайне скуден. Из более-менее понятных вырвающихся среди нечленораздельностей звуков можно ещё с огромным трудом вычленить звуки: тендер-тендер, откат, печать, ууууу, ааааа, переименовать, цифровизация, цифровизация, обрезка, уууу, тауелсиздик, подрядчик, колесо. :lol:
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§ Козлов я
Установка дорожных знаков в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1619

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Последний абзац мне очень понравился. :lol:
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§ Тот самый
Re: Установка дорожных знаков в Костанае
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
859

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 02.08.20 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну примерно как в мусорное ведро поорать.


Возможно, что лучше в ведро поорать - затрат энергии и времени меньше на тот же нулевой результат. Несколько раз давал заявку в боте ikomek 109 на отлов бродячих собак, они мне каждый раз отвечают: "Был совершён выезд. Собаки не обнаружены. Заявка закрыта". Я им уже и видео снял как эти собаки ночью собираются под фонарём и песни поют, проследил и написал расписание тех собак с адресами (вечером возле дома № такой-то, днём возле мусорок во дворе дома № и т.д.) - нет, не обнаружили.
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