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§ NG.kz
Пандус - для инвалидов?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39520

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео непреодолимого для человека на инвалидной коляске пандуса на ул. Мауленова, 30 "Б" в редакцию "НГ" прислал читатель под ником Аноним.


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§ Козлов я
Re: Пандус - для инвалидов?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1619

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 01.08.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас всегда так. Сверху,для начальства, все сделано. Снизу,для народа, синяки да шишки.
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§ Тот самый
Re: Пандус - для инвалидов?
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
859

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 02.08.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со времён Древнего Рима существует хорошая традиция для инженеров-строителей - первым испытывать своё творение на прочность. В царской России когда инженер сдавал построенный ЖД-мост, то он и его команда спускались в люльке под него, а сверху загоняли 6 паровозов. Плохо строишь - сам виноват.

Во время сдачи таких домов надо брать руководство застройщика, проектировщиков, представителей акимата (принимающие такие дома), давать им самую обычную инвалидную коляску и пусть попробуют подняться-спуститься на ней. На новой набережной в КЖБИ тоже очень крутые пандусы, там их всех можно было просто спустить в Тобол с тех пандусов.
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