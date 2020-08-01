Козлов я Советы на каждый день #151





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1619

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:25 ИСКРОГАСИТЕЛЬ ДЛЯ БОЛГАРКИ

Приятного мало когда работаешь с болгаркой и твои ноги подвергаются атаке из искр. Эта абразивная пыль остается на одежде и теле и приходится постараться, чтобы убрать ее. Предлагается способ, предотвращающий это. Для этого нужны: металлическая сетка для мытья посуды, канцелярский зажим и дрель. Берем металлическую сетку и руками немного раздвигаем ее до размеров ладони.





Затем в защитном щитке болгарки просверливаем отверстие на 8 мм.





Болтиком прикручиваем к щитку канцелярский зажим.





В зажим вставляем сеточку, которая при работе болгарки задерживает и гасит искры, летящие в вас.





По окончании работы нужно всего лишь вытряхнуть из сеточки абразивную пыль и она снова готова к работе. Удачи!



[Исправлено: Козлов я, 01.08.2020 - 10:27]