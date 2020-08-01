таноми52 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4329





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1915

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Анекдоты про десантников:



Почему 12 апреля пьяные космонавты не бьют палатки и не купаются в фонтане в парке Горького?! А также не пристают к испуганным прохожим с вопросом “Ты, бл*, на какой орбите летал?"



Десантные войска. Прапорщик — солдатам: — Вы еще салаги, а вон прыгают настоящие профессионалы! Тот, например, идет затяжным… Ооочеень затяжныым… Почти до самой земли затяжным… Ну, черт с ним, сейчас другие пойдут!



Десантник с "сухпайком" — практически бессмертен!



Десантники тренируются: вбивают гвозди ладонями. Один гвоздь никак не входит. Старшина подходит: — Дайте-ка, слабаки. Тоже не получается. Зашли с другой стороны стенки, а там командир прислонился.



20 десантников забрались на льдину. Вдруг один из них увидел рыбину, здоровенную такую. Они все сгрудились на одной кромке и, естественно утонули. Вопрос: — Сколько погибло десантников?

— 41.

— Почему?

— Во время следственного эксперимента один десантник изображал рыбину.

