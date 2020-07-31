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≡ Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39505

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший супруг молодой учительницы из Костанайской области Айсулу Байтыковой Алибек Байтыков ответил на обвинения преподавательницы. Накануне учительница заявила, что бывший муж преследует ее и угрожает облить кислотой
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§ таноми52
Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1911

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 31.07.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот кому верить?
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§ Горожанин_kst
Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 31.07.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Где взять Соломона, чтоб дитя им поделить?
История стара как мир.
Уродуют детство собственному ребёнку. Это тяжело понять? Ведь из больного семечка здоровое дерево не вырастет.
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§ сайлау курманов
Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3945

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 31.07.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, а потому, что она строила свою личную жизнь с очередным мужчиной
Как понимать эти слова, она что часто выходит замуж. Мне кажется она напраслину не будет нести, что-то он не нравится мне...
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§ abaika95
Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4579

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.07.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что и следовало ожидать, сейчас будет тянутся это шоу за окном ещё недели две на потеху народу а потом все это срочно забудут как с той избитой девушкой на коттедже)

Сейчас к примеру повсплывают факты что она там парней меняет как перчатки и все срочно переобуются и будут клеймить её,потом инфа про парней окажется вымыслом и все опять переключатся на бывшего мужа,кароче к малахову уже ехали бы
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§ kolibri
Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из...
kolibri


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
38

Регистрация:
18.02.19
Отправлено: 31.07.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждая сторона имеет право высказать свою позицию и защищаться от нападков. А прав он в том, что мужчины, порой, тоже нуждаются в защите
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§ Дантист
Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из...
Д


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
678

Регистрация:
05.01.15
Отправлено: 31.07.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему- то я ему не верю. Да и какой смысл ей что-то придумывать?
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