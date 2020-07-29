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Страница 301 из 301«1...299300301
§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9612

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Авторов при регистрации не кто не спрашивал аву. Редакция самовольно не спрашивая разрешения у человека изменила. Сегодня одних, завтра меня, это нарушение правил)мы должны отстаивать свои права. Мы не только гости на форуме как ОК говорила. Мы полноценные жители этого сайта
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* таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1896

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что за истерика?



Истерика, эмоции... что с Вами? Чего бы мне истерить? Скорее это Вам надо Просто моя реплика, хоть и злорадная (признаю) Я ведь, как и Добринцофф = сообщество. Имею право реагировать
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* таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1896

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сегодня одних, завтра меня, это нарушение правил)мы должны отстаивать свои права.


Тут соглашусь: должны. Я вот просила редакцию защитить моё право на цитирование под моим ником. Однако, ей плевать! Она считает, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих! И чего ж мы после этого от неё хотим?
А меня никто не поддержал,кроме Дракона. Так что ты прав:"Сегодня меня, завтра тебя"
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§ Vit
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9612

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 29.07.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Предлагаю пока тема горячия, создать профсоюз среди сообщества и выдвигать все проблемы которые нас всех волнуют. Я думаю тема назрела уже давно. Это не значит борьба с редакции, это некий диолог. Считаю мы заслужили что б нас услышали.
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* таноми52
Ваши вопросы редакции и сообществу
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1896

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.07.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
создать профсоюз среди сообщества и выдвигать все проблемы которые нас всех волнуют.


Профсоюз здесь никаким боком! Он защищает профессиональные интересы. А мы тут СООБЩЕСТВО. Чтобы чего-то добиться, нужно просто поддерживать друг друга в СПРАВЕДЛИВЫХ требованиях. Но если редакция тупо упрётся ради "принципа", то и СПРАВЕДЛИВОСТЬ не поможет
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Ответить Новый топик
Страница 301 из 301«1...299300301
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